Актер Роберт де Ниро нецензурно выругался, говоря о президенте США Дональде Трампе.
Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошел на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке.
Актер поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину.
"Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он", — начал выступление де Ниро, после чего зал взорвался аплодисментами.
Зрители телеканала CBS, транслировавшего церемонию, не услышали нецензурную брань, так как ее заглушили. Но, австралийская версия телеканала решила не выключать нецензурную брань актера.