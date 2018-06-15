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Видео Скончался барабанщик Элвиса Пресли

<span class="label red">Видео</span> Скончался барабанщик Элвиса Пресли
Фото с сайта Rolling Stone

Ди Джей Фонтана играл с Элвисом с 14 лет

15.06.18 220
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В Нэшвилле умер барабанщик Ди Джей Фонтана, который являлся участником группы Элвиса Пресли. Музыкант умер на 88-м году жизни.

Об этом пишет Hollywood Reporter.

По словам жены, он испытывал осложнения после перелома бедра в 2016 году.

Скончался Ди Джей Фонтана во сне, пребывая у себя дома.

Фонтана играл в группе Пресли на протяжении 14 лет, начиная с 1954 года. Он также участвовал в записях его самых известных хитов.

В 2009 году Фонтана был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли.

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