В Нэшвилле умер барабанщик Ди Джей Фонтана, который являлся участником группы Элвиса Пресли. Музыкант умер на 88-м году жизни.
Об этом пишет Hollywood Reporter.
По словам жены, он испытывал осложнения после перелома бедра в 2016 году.
Скончался Ди Джей Фонтана во сне, пребывая у себя дома.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер режиссер Станислав Говорухин
Фонтана играл в группе Пресли на протяжении 14 лет, начиная с 1954 года. Он также участвовал в записях его самых известных хитов.
В 2009 году Фонтана был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли.