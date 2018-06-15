Юэн МакГрегор сыграет в сиквеле "Сияния"

Актер Юэн Макгрегор сыграет повзрослевшего Дэнни Торранса в экранизации романа "Доктор Сон", сиквеле "Сияния".
Об этом сообщает Variety.
Автор книги Стивен Кинг, по данным издания, одобрил кандидатуру актера.
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Режиссером фильма выступит Майк Флэнеган ("Игра Джералда" и "Окулус").
Книгу "Доктор Сон" Кинг выпустил в 2013 году, через 36 лет после издания "Сияния".
Главный герой Дэнни Торранс пытается справиться с тем, что с ним произошло в детстве в отеле "Оверлук".
Напомним, российский актер Гоша Куценко попал в базу "Миротворца".