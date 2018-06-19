В США застрелили известного рэпера XXXTentacion

На музыканта напали двое вооруженных людей, один из которых выстрелил в него из пистолета

Во Флориде (США) застрелили известного 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, пишет TMZ.



Полиция американского округа Броуард сообщила, что сигнал о стрельбе поступил в 15.57 (23.47 по Киеву).



"Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался", − говорится в заявлении.

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По данным правоохранительных органов, на музыканта напали двое вооруженных людей, один из которых выстрелил в него из пистолета.



"Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограбление", - сказано в сообщении полиции.



Отмечается, что из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton.



Американский исполнитель Канье Уэст прокомментировал гибель XXXTentacion в своем Twitter.

"Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", − написал он.



Дебютный альбом музыканта вышел в августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го.

Как сообщалось, всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет. Музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат.