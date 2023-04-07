Осуждены пожизненно: трем убийцам рэпера XXXTentacion вынесли приговор, — СМИ

20-летнюю звезду застрелили пять лет назад во Флориде. Злоумышленники украли у него сумку с деньгами. Еще один причастный к убийству признал себя виновным и ждет своего приговора.

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Трое мужчин, признанные виновными в убийстве первой степени, приговорены к пожизненному заключению. Они застрелили во время ограбления 20-летнего певца XXXTentacion в 2018 году. Об этом сообщили журналисты SKY.

24-летний Трейвон Ньюсом, 28-летний Майкл Ботрайт и 26-летний Дедрик Уильямс, по данным СМИ, не проявляли эмоций, когда на них надевали наручники в суде. Прокуроры не требовали для мужчин смертной казни, хотя такое наказание возможно во Флориде.

На судебном заседании, передали медийщики, присяжным показали видео, которое сняли преступники после ограбления и убийства рэп-звезды. На нем убийцы размахивали украденными купюрами.

Четвертый преступник, причастный к убийству XXXTentacion, еще ждет своего приговора. Роберт Аллен признал себя в прошлом году виновным в убийстве второй степени.

Виновны в убийстве XXXTentacion Фото: Reuters

Основным стрелком признали Ботрайта, вторым – Ньюсома. Вильямса обвинили в управлении автомобилем, а Аллена — в том, что находился в нем. Все они были участниками ограбления.

Убийство XXXTentacion: как это произошло

В 2018 году рэпер вышел с товарищем из магазина мотоциклов во Флориде. Перед его машиной BMW выехал внедорожник и заблокировал выезд, после чего в певца несколько раз выстрелил вооруженный мужчина в маске. XXXTentacion скончался в больнице.

Затем преступная группа взяла сумку Louis Vuitton с наличными деньгами, которую он снял незадолго до трагедии.

Убийцы скрылись с места происшествия, однако камеры видеонаблюдения помогли их идентифицировать.

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