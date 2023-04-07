Засуджені довічно: трьом вбивцям репера XXXTentacion винесли вирок, — ЗМІ

20-річну зірку застрелили п’ять років тому у Флориді. Зловмисники вкрали у нього сумку з грошима. Ще один причетний до вбивства визнав себе винним та чекає на свій вирок.

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Трьох чоловіків, визнаних винними у вбивстві першого ступеня, засудили до довічного ув’язнення. Вони застрелили під час пограбування 20-річного співака XXXTentacion у 2018 році. Про це повідомили журналісти SKY.

24-річний Трейвон Ньюсом, 28-річний Майкл Ботрайт та 26-річний Дедрік Вільямс, за даними ЗМІ, не проявляли емоцій, коли на них вдягали кайданки у суді. Прокурори не вимагали для чоловіків смертної кари, хоча таке покарання можливе у Флориді.

На судовому засіданні, передали медійники, присяжним показали відео, яке злочинці зняли після пограбування та вбивства реп-зірки. На ньому вбивці розмахували вкраденими купюрами.

Четвертий злочинець, причетний до вбивства XXXTentacion, ще чекає на свій вирок. Роберт Аллен визнав себе минулого року винним у вбивстві другого ступеня.

Винні у вбивстві XXXTentacion Фото: Reuters

Основним стрільцем визнали Ботрайта, другим — Ньюсома. Вільямса звинуватили у керуванні автівкою, а Аллена — у перебуванні в ній. Усі вони були учасниками пограбування.

Вбивство XXXTentacion: як це сталося

У 2018 році репер вийшов з товаришем з магазину мотоциклів у Флориді. Перед його машиною BMW виїхав позашляховик та заблокував виїзд, після чого у співака кілька разів вистрелив озброєний чоловік у масці. XXXTentacion помер у лікарні.

Потім злочинна група взяла сумку Louis Vuitton з готівкою, яку він зняв незадовго до трагедії.

Вбивці втекли з місця події, однак камери відеоспостереження допомогли їх ідентифікувати.

Нагадаємо, 6 квітня журналісти повідомили, що позашлюбний син Арнольда Шварценеггера отримав роль у бойовику. Чоловік зіграє молодого помічника шерифа.

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