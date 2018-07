Назван убийца рэпера Тупака Шакура

Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, известный также как Киф Ди, рассказал подробности убийства рэпера Тупака Шакура, произошедшего в 1996 году. Об этом пишет The Daily Mail.



Детали преступления экс-гангстер рассказал в одном из эпизодов 10-серийного документального фильма Netflix 'Unsolved, the Tupac and Biggie Murders ("Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги").



Он заявил, что застрелил Шакура его собственный племянник Орландо Baby Lane Андерсон. В момент убийства Киф Ди находился с ним в одной машине.

По его словам, причиной убийства стала ссора между мужчинами. Он поведал, что Андерсон накануне хотел украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что в итоге рэпер избил его со своими друзьями.



"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", - заявил бывший гангстер.



Продюсер телевизионного проекта обратился к полиции Лас-Вегаса самостоятельно допросить Кифа Ди. Что касается его племянника, то возможного убийцу допросить уже не получится: он был застрелен в 1998 году.

