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Главная » Стиль жизни » Культура » Назван убийца рэпера Тупака Шакура

Назван убийца рэпера Тупака Шакура

Назван убийца рэпера Тупака Шакура
Тупак Шакур/Фото: pw5.ru

Причиной убийства стала ссора между мужчинами

03.07.18 71
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Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, известный также как Киф Ди, рассказал подробности убийства рэпера Тупака Шакура, произошедшего в 1996 году. Об этом пишет The Daily Mail.

Детали преступления экс-гангстер рассказал в одном из эпизодов 10-серийного документального фильма Netflix 'Unsolved, the Tupac and Biggie Murders ("Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги").

Он заявил, что застрелил Шакура его собственный племянник Орландо Baby Lane Андерсон. В момент убийства Киф Ди находился с ним в одной машине.

По его словам, причиной убийства стала ссора между мужчинами. Он поведал, что Андерсон накануне хотел украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что в итоге рэпер избил его со своими друзьями.

"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", - заявил бывший гангстер.

Продюсер телевизионного проекта обратился к полиции Лас-Вегаса самостоятельно допросить Кифа Ди. Что касается его племянника, то возможного убийцу допросить уже не получится: он был застрелен в 1998 году.

Отметим, ранее из интервью Тупака Шакура сделали мультфильм.

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