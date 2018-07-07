Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Netflix в этом году потратил $12 млрд на производство собственного контента

Netflix в этом году потратил $12 млрд на производство собственного контента

Netflix в этом году потратил $12 млрд на производство собственного контента
Фото CNET

Всего за год снять планируется 82 фильма

07.07.18 49
000

Netflix в 2018 году вложит в разработку оригинального контента около $12−13 млрд.

Об этом сообщает Screen Rant.

Например, за этот год суммарно планируется снять 82 фильма. Для сравнения, кинокомпания Warner Bros. планирует снять всего 23 фильма.

Инвестиционная фирма Goldman Sachs подсчитала, что в 2022 году Netflix потратит 22,5 миллиарда долларов, что превышает расходы на контент всех крупных кабельных сетей и компаний США.

Netflix начала работать в 1997 году, тогда её бизнес-модель была построена на продажах DVD-дисков с фильмами и их прокате посредством почты.

Напомним, Netflix обнародовал список "запойных" сериалов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Семейный размер. Кому понравится фильм "Человек-муравей и Оса"Скарлетт Йоханссон раскритиковали за выбор роли трансгендера в новом фильме"Воспламеняющую взглядом" Стивена Кинга экранизируют
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4664
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58821
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6704
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9270
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11446
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14267
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4017
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19881
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4147
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9473
  1. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 2740 / 3094
  2. Стало известно, что спасло Скрипалей от смерти 1883 / 2183
  3. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 1743 / 2126
  4. Все больше европейцев выбирают жизнь в одиночестве и без детей 1634 / 1833
  5. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 1549 / 3581
  6. Уровень тестостерона влияет на любовь мужчин к предметам роскоши, - ученые 1344 / 1547
  7. В ЮАР львы съели охотников на носорогов 1137 / 1255
  8. В Сумской области зверски избили переселенца за русский язык 1121 / 1259
  9. Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров 1079 / 1195
  10. Аваков презентовал послам G7 программу деокупации Донбасса 1076 / 1267
  1. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 14 / 3094
  2. Под Одессой нашлась семья, состоящая из 346 человек 6 / 1089
  3. Переворот сознания. Социальный проект из Ивано-Франковска хотят повторить в Берлине и Сан-Франциско 4 / 453
  4. Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров 4 / 1195
  5. В ЮАР львы съели охотников на носорогов 4 / 1255
  6. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 4 / 2126
  7. Окно возможностей. Почему возникли разногласия по авторству законопроекта о «едином таможенном окне» 4 / 305
  8. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 4 / 3581
  9. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 4 / 3591
  10. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 4 / 2490
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.