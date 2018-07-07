Netflix в этом году потратил $12 млрд на производство собственного контента

Netflix в 2018 году вложит в разработку оригинального контента около $12−13 млрд.
Об этом сообщает Screen Rant.
Например, за этот год суммарно планируется снять 82 фильма. Для сравнения, кинокомпания Warner Bros. планирует снять всего 23 фильма.
Инвестиционная фирма Goldman Sachs подсчитала, что в 2022 году Netflix потратит 22,5 миллиарда долларов, что превышает расходы на контент всех крупных кабельных сетей и компаний США.
Netflix начала работать в 1997 году, тогда её бизнес-модель была построена на продажах DVD-дисков с фильмами и их прокате посредством почты.