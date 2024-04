Принц Гарри и его жена готовят два новых телепроекта: о чем расскажут королевские особы

Оба проекта находятся на ранних стадиях производства. Руководитель отдела контента Netflix Бела Баджария сообщил, что у компании есть много других проектов в разработке, включая фильм и сериал.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри готовят два новых телепроекта о кулинарии, садоводстве и профессиональном поло. Съемки шоу начнутся уже летом, а выйдут эпизоды на стриминговом сервисе Netflix, сообщает медиа Deadline Hollywood.

Первый будет посвящен кулинарии, садоводству, развлечениям и дружбе. Он будет производиться компанией Sony Pictures Television The Intellectual Property Corporation, которая стоит за такими популярными проектами, как "Шоу Д'Амелио" и "Лия Ремини: Саентология и последствия". Лия Харитон из Selena + Chef станет шоураннером, а Майкл Стид, режиссер эпизодов My Next Guest Needs No Introduction и Anthony Bourdain: Parts Unknown, будет режиссером.

Что касается второго проекта, то он расскажет о мире профессионального поло и будет снят компанией Boardwalk Pictures. Телепроект будет исследовать этот вид спорта и его эстетику, показывая игроков и все, что требуется для участия в соревнованиях на высшем уровне. Принц Гарри, известный своей любовью к поло, также будет являться исполнительным продюсером этого проекта.

Оба проекта являются частью общей сделки Меган и Гарри с Netflix. Отметим, что оба шоу — последние новые проекты Меган и Гарри на Netflix. Ранее уже был запущен фокус-сериал "Harry & Meghan".

Напомним, в конце марта медиа писали о том, почему Меган Маркл стала опасной для британского престола. Бывший коммерческий директор герцогини Сассекской уверяет, что ее до конца не устроит текущий статус. По ее мнению, Меган Маркл будет и дальше коммерциализировать свой статус королевской невестки.

Кроме того ранее стало известно о том, что Меган Маркл будет продавать косметику. Она пытается повторить успех Марты Стюарт и актрисы Гвинет Пэлтроу, которая тоже продает товары для дома.