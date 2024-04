Принц Гаррі та його дружина готують два нові телепроєкти: про що розкажуть королівські особи

Обидва проєкти перебувають на ранніх стадіях виробництва. Керівник відділу контенту Netflix Бела Баджарія повідомив, що у компанії є багато інших проєктів у розробці, включно з фільмом і серіалом.

Герцогиня Сассекська і принц Гаррі готують два нові телепроєкти про кулінарію, садівництво і професійне поло. Зйомки шоу почнуться вже влітку, а вийдуть епізоди на стримінговому сервісі Netflix, повідомляє медіа Deadline Hollywood.

Перший буде присвячений кулінарії, садівництву, розвагам і дружбі. Він вироблятиметься компанією Sony Pictures Television The Intellectual Property Corporation, яка стоїть за такими популярними проєктами, як "Шоу Д'Амеліо" і "Лія Реміні: Саєнтологія і наслідки". Лія Харитон із Selena + Chef стане шоураннеркою, а Майкл Стід, режисер епізодів My Next Guest Needs No Introduction і Anthony Bourdain: Parts Unknown, буде режисером.

Щодо другого проєкту, то він розповість про світ професійного поло і буде знятий компанією Boardwalk Pictures. Телепроєкт досліджуватиме цей вид спорту і його естетику, показуючи гравців і все, що потрібно для участі в змаганнях на найвищому рівні. Принц Гаррі, відомий своєю любов'ю до поло, також буде виконавчим продюсером цього проєкту.

Обидва проєкти є частиною спільної угоди Меган і Гаррі з Netflix. Зазначимо, що обидва шоу — останні нові проєкти Меган і Гаррі на Netflix. Раніше вже був запущений фокус-серіал "Harry & Meghan".

Нагадаємо, наприкінці березня медіа писали про те, чому Меган Маркл стала небезпечною для британського престолу. Колишній комерційний директор герцогині Сассекської запевняє, що її до кінця не влаштує поточний статус. На її думку, Меган Маркл буде і далі комерціалізувати свій статус королівської невістки.

Крім того, раніше стало відомо про те, що Меган Маркл продаватиме косметику. Вона намагається повторити успіх Марти Стюарт і актриси Гвінет Пелтроу, яка теж продає товари для дому.