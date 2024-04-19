Netflix повідомив, який сезон "Відьмака" стане останнім

У четвертому сезоні серіалу, робота над яким стартувала, Генрі Кавілла в головній ролі змінить Ліам Гемсворт.

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Стримінговий сервіс Netflix оголосив, що п'ятий сезон "Відьмака" стане останнім.

У четвертому сезоні, зйомки якого вже почалися, замість Генрі Кавілла роль Геральта з Рівії, що полює на монстрів, зіграє Ліам Гемсворт.

Коли Генрі вперше оголосив, що залишає "Відьмака", ходили чутки, що його відхід був спричинений ворожнечею з творцем і шоу-раннеркою Лорен Гіссріч. Сама Лорен ніяк не демонструвала і не коментувала своє негативне ставлення до актора. Їхні стосунки вона назвала "взаємоповажними".

Тепер естафету боротьби з монстрами перехоплює Ліам.

"З величезною гордістю ми починаємо зйомки передостаннього сезону "Відьмака" із зоряним акторським складом, включно з кількома цікавими новими персонажами на чолі з Ліамом Гемсвортом у ролі Геральта з Рівії. Ми дуже раді можливості довести книги Анджея Сапковського до епічного та задовільного завершення. Це не було б наше шоу, якби ми не довели нашу сім'ю персонажів до межі — стежте за оновленнями, щоб дізнатися, чим закінчиться ця історія", — заявила шоуранерка.

У майбутньому сезоні Геральт, Йенніфер і Цирі будуть змушені мандрувати спустошеним війною Континентом з його численними демонами окремо один від одного.

"Якщо вони зможуть прийняти й очолити групи невдах, у яких опинилися, у них є шанс пережити бойове хрещення — і знову знайти одне одного", — йдеться в синопсисі нового сезону.

"Відьмак" заснований на однойменній серії книг польського письменника Анджея Сапковського. За останні два сезони адаптують решту його книжок: "Хрещення вогнем", "Вежа ластівки" та "Леді озера", водночас обіцяючи запропонувати завершення серіалу, яке буде одночасно епічним і задовільним.

Акторський склад четвертого сезону "Відьмака"

Тим часом Генрі Кавілл готується до куди важливішої ролі. Його наречена Наталі Віскузо чекає на первістка, і актор мріє скоріше взяти дитину на руки.

Раніше Фокус писав, що Генрі Кавілла вигнали з "Відьмака" за "токсичне" поводження з жінками.