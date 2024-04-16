Генрі Кавілл, зірка "Відьмака", вперше стане батьком

Генрі та його кохана Наталі Віскузо стануть батьками вперше. Коли саме гряде поповнення, вони не уточнили.

Related video

У полку зіркових акторів скоро на одного молодого батька стане більше. 4-річний британський актор Генрі Кавілл, який прославився головною роллю у "Відьмаку", повідомив в інтерв'ю Access Hollywood на прем'єрі фільму Гая Річі "Міністерство неджентльменських справ", що він і його дівчина Наталі Віскузо чекають на первістка.

"Я дуже схвильований цим. Наталі і я дуже, ми дуже схвильовані", — сказав він виданню.

Пара разом майже три роки. Офіційно про свої стосунки вони оголосили 2021 року, коли Генрі опублікував знімок, де вони з Наталі грають у шахи.

Пара дебютувала на червоній доріжці на прем'єрі картини "Енола Холмс 2" 2022 року, а 2023-го вони разом відвідали прем'єру "Відьмака".

Кавілл не приховував, що мріє про дітей.

"Якщо в мене коли-небудь з'являться діти, я хочу бути батьком, який бігає за ними. А якщо в мене і є мрії про дітей, то навіть зараз уже стає досить пізно. Але я хочу бути підтягнутим і здоровим батьком, а не шкандибати і казати: "Добре, я просто збираюся перепочити""", — говорив він ще 2017 року.

Голлівудська виконавча директорка Наталі – колишня віцепрезидентка із телебачення у Vertigo Entertainment.. Раніше вона була віце-президенткою телевізійних і цифрових студій Legendary Entertainment. Це одна з продюсерських компаній, що стоять за фільмами Кавілла "Людина зі сталі" (2013) і "Енола Холмс" (2020).

Генрі та Наталі знайомі багато років, але зустрічатися почали у 2021-му. Фото: Getty

У підлітковому віці вона знялася в хіті MTV "My Super Sweet 16". Її батько — колишній власник нічного клубу, і він допоміг потрапити їй у серіал, що пізніше став світовим хітом.

"У свої 15 років Наталі зараз живе в будинку вартістю 5 мільйонів доларів і роз'їжджає містом на "Бентлі" і "Феррарі" свого батька. Чого ще вона могла бажати? Як щодо того, щоб стати найпопулярнішою дівчинкою в школі?" — описувалася дівчина в шоу.

У цьому епізоді глядачі дізналися, що Наталі родом із "сонного Розуелла, штат Нью-Мексико", але переїхала в Ла-Хойю, штат Каліфорнія, разом зі своїм батьком.

Віскузо любить природу і разом із Генрі живе в красивому будинку з їхніми двома собаками.

Раніше Фокус писав, що супермодель Ніна Агдал, колишня дівчина Деонардо ДіКапріо, повідомила про вагітність.