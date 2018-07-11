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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Эмма Стоун появилась в первом тизере фильма The Favourite
<span class="label red">Видео</span> Эмма Стоун появилась в первом тизере фильма The Favourite
Фото с сайта hochu.ua

Видео Эмма Стоун появилась в первом тизере фильма The Favourite

В мировой прокат картина выйдет 23 ноября

11.07.18 67
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В сети появился первый трейлер драмы The Favourite, режиссером которой является грек Йоргос Лантимос.

The Favorite расскажет об интригах и предательствах при дворе британской королевы Анны в начале XVIII века. Правительницу сыграла Оливия Коулман, но главные события затронут персонажей Рэйчел Вайс и Эммы Стоун, которые исполнили роли герцогини Мальборо и ее кузины.

Кроме того в фильме сыграют Марк Гетисс и Николас Холт.

В мировой прокат картина выйдет 23 ноября.

Напомним, Скарлетт Йоханссон раскритиковали за выбор роли трансгендера в новом фильме.

 

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