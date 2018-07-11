В сети появился первый трейлер драмы The Favourite, режиссером которой является грек Йоргос Лантимос.
The Favorite расскажет об интригах и предательствах при дворе британской королевы Анны в начале XVIII века. Правительницу сыграла Оливия Коулман, но главные события затронут персонажей Рэйчел Вайс и Эммы Стоун, которые исполнили роли герцогини Мальборо и ее кузины.
Кроме того в фильме сыграют Марк Гетисс и Николас Холт.
В мировой прокат картина выйдет 23 ноября.
Напомним, Скарлетт Йоханссон раскритиковали за выбор роли трансгендера в новом фильме.