Константину стыдно, а Ники Минаж – нет. 10 лучших видеоклипов июля

The Kooks – All the Time

В этом заголовке два песенных названия сразу. The Kooks — это песня Дэвида Боуи 1971 года, которой студенты Брайтонского института современной музыки назвали свою группу. All the Time — новая, в стилевом отношении неожиданная композиция этой инди-рок-группы с 14-летней историей. Резкие ритмы, диско-бит и вирусный припев, от которого не так-то просто отделаться, — то, чего от "куксов" точно не ждали. В снятом на неё видео — праздник непослушания: шесть девушек разъез­жают по провинциальному городку на скейтбордах, прыгают на батутах, фотографируются и проматывают деньги в игровых автоматах.

The Internet – Come Over

Калифорнийская группа The Internet готовит к выпуску четвёртый альбом — Hive Mind, который появится после трёхлетнего затишья. Дымчато-нежный вокал Сид там раскрасится особой чувственностью, о чём можно судить по песне Come Over. Ролик к ней сняла сама вокалистка — это её режиссёрский дебют. Видео посвящено влюблённым парам: вторая половинка на то и вторая, чтобы полностью вписываться в цветовую гамму и стиль жизни своего суженого-ряженого. Сид по сюжету тоже обзаводится парой, и если вы не прочь послушать, какие песни девушки поют под окнами друг другу, эта композиция для вас.

Panic! At The Disco – Hey Look Ma, I Made It

Рок-группа из Лас-Вегаса решила сделать клип о вреде популярности. На чёртову известность, в общем, капризно жалуются все звёзды, но Panic! At The Disco выбивает из зрителя слезу тем, что всем пыткам подвергает кукольную версию своего фронтмена Брендона Ури. Когда продюсер героя подсаживает его на наркотики и жизнь кукольного Брендона катится по наклонной, редкое сердце не пожалеет беднягу с синяком под глазом. Впрочем, в финале всех ждёт хеппи-энд.

Что касается самой музыки, то Брендон утверждает, что на её написание его вдохновило участие в бродвейском мюзикле Kinky Boots.

Nicki Minaj – Bed (feat. Ariana Grande)

Ники Минаж — находка для рыбака. В новом клипе на песню Bed вокалистка предстаёт в образе пышнотелой русалки, которую если бы кто поймал в сети, то точно попал бы под статью "браконьерство". Мужская часть аудитории оценит не только формы девушки, но и их лёгкую дрожь. Женской посмотреть тоже полезно: возможно, расхочется сидеть на диетах.

В дуэте с Ники здесь также спела Ариана Гранде. Пока Ники нежится в волнах, Ариана приплясывает на террасе дорогого отеля. Вокалистки так вдохновились съёмками, что обещают скорый выпуск второго видео на эту же песню.

Twenty one pilots – Jumpsuit

Вы не поверите, но сверхпопулярная американская поп-группа Twenty one pilots последний альбом выпустила ещё три года назад. При этом настоящий взлёт ребята пережили как раз в последние пару лет — верхние позиции чартов, воз премий и несколько мировых гастрольных туров. Понежившись в лучах славы, музыканты готовят новый альбом. В преддверии его выхода всем фанам-подписчикам на почту пришла странная фраза: "Вы ещё спите?", а в Лондоне, Торонто, Берлине и Сан-Паулу появились граффити с символикой группы. Первой ласточкой грядущего альбома стал сингл Jumpsuit, на который уже сняли клип.

Rudimental & Major Lazer – Let Me Live

Характерное звучание британцев Rudimental можно узнать с первых тактов: веганская лёгкость и ритмический инфантилизм. Типичные для ямайско-американского трио Major Lazer пряные гармонии и восточная экзотика, посаженные на упругую клубную музыку, тоже легко схватываются на слух. Удивительно, что два коллектива, слившись в едином ритме, столь узнаваемы. На общую работу сняли клип, в качестве декораций — парковка под мостом, где артисты энергично выплясывают африканские танцы, а яркие цвета громко кричат на фоне серых урбанистических пейзажей.

MNEK – Colour (Official Video) ft. Hailee Steinfeld

Британский вокалист Узо Эменике, он же — MNEK, записал совместный трек с певицей и актрисой Хейли Стейнфелд. Клип сделали так, чтобы смысл текста песни поняли даже те, кто не владеет базовым английским. Узо с танцорами в белоснежной студии и белых одеждах не просто поют и танцуют, но и символизируют — бесцветную жизнь до прихода прекрасной Хейли. Она появляется в откровенном образе и в красной короне и бьёт сразу по всем условным рефлексам мужской аудитории.

"Океан Ельзи" – "В небо жене"

Злые языки утверждают, что голос Святослава Вакарчука давно не тот, и у руля — Олег Винник. Не верьте! "Тот голос", обрекавший поклонниц на лёгкую форму тахикардии, снова с нами. Новая песня "В небо жене", текст к которой написал сам Свято­слав, — в лучших традициях "Океана Ельзи" образца ранних нулевых. "Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" всё равно другая, потому что совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда, — комментирует Святослав. — Но настроение мне напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами".

Constantine – "Стыдно"

Константин Дмитриев, протеже Ивана Дорна, выпустил мини-альбом с самой популярной нынче ностальгией — по девяностым. Он, собственно, так и называется: "90". Не мудрствуя лукаво, название сингла из него — слово "Стыдно". Съёмки ролика проходили в Одессе, танцоров для него нашли в одесской танцевальной школе Z-Fam и киевском балете во главе с хореографом Артемием Лазаревым. Чтобы окончательно выпрямить ассоциации, сюжет ролика тесно связали с мистическим триллером "Константин: Повелитель тьмы", только вместо Киану Ривза — Константин.

Ariana Grande – Тhe light is coming ft. Nicki Minaj

Ники Минаж и Ариана Гранде так плотно спелись, что выпустили сразу несколько композиций. Если в песне Bed основная партия досталась Ники, то в этой композиции солирует Ариана, а у темнокожей рэперши — лишь короткий куплет в начале. Третьим в эту милую компанию добавился Фаррелл Уильямс: он выступил продюсером проекта. Но фаны обсуждают не этот деловой союз, а любовную связь Ники Минаж с рэпером Эминемом. "Всё-таки да" или "всё же нет" — неясно, но сами исполнители подогревают любопытство фанов, перебрасываясь любезностями в Instagram.