В Мыстецком Арсенале покажут Реальность иллюзии Александра Гнилицкого

Этот проект стал первым для музея в формате обзорной ретроспекции украинского современного автора

26 июля в "Мыстецком Арсенале" состоится презентация каталога выставки "Александр Гнилицкий: "Реальность иллюзии".

Об этом сообщает artarsenal.in.ua.

После презентации он появится в продаже в музейном магазине "Мыстецкого Арсенала".

Каталог является документацией ретроспективной выставки Гнилицкого "Реальность иллюзии", которая, напомним, состоялась в Арсенале в феврале-марте прошлого года.

"Реальность иллюзии" стала первым для "Мыстецкого Арсенала" проектом в формате обзорной ретроспекции украинского современного автора.

Это самая масштабная из трех посмертных выставок художника (Александра Гнилицкого не стало в ноябре 2009 года – прим. Авт.). В экспозицию проекта вошли работы художника разных лет из семейного архива, а также частных коллекций из Украины, Великобритании, Германии и Австрии.

В 2016 году несколько работ Александра Гнилицкого также вошли в основную экспозицию Национального художественного музея Украины.

Отметим, Александр Гнилицкий (1961-2009) – один из ключевых художников украинской Новой волны. Его творчество всегда отличала ироничность и постоянные эксперименты с формой. Глиницкого не зря называли "украинским Кулибиным": на протяжении всей своей творческой жизни он работал с самыми разными медиумами: графикой, видео, инсталляцией, кинетической скульптурой и т.д. Но главной для художника всегда оставалась живопись.

Напомним, Revamp Элтона Джона украсят иллюстрации украинца.

Анастасия Платонова