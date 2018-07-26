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Главная » Стиль жизни » Культура » Райан Рейнольдс снимется в новой версии фильма "Один дома"

Райан Рейнольдс снимется в новой версии фильма "Один дома"

Райан Рейнольдс снимется в новой версии фильма "Один дома"
Райан Рейнольдс/Фото из открытых источников

В киноленте рассказывается история наркомана, которому кажется, что кто-то вломился к нему в дом

26.07.18 273
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Актер Райан Рейнольдс спродюсирует и исполнит роль в фильме под названием Stoned Alone ("Накуренный дома") по мотивам популярной в 90-е годы комедии "Один дома".

Об этом сообщает THR.

В киноленте рассказывается история наркомана, которому причудилось, что кто-то вломился к нему в дом.

Главный герой выращивает дома коноплю. Он опаздывает на свой авиарейс и решил  употребить наркотики. У него начинается паранойя, и ему кажется, что кто-то вломился к нему домой, после чего его опасения оказываются правдой. Будучи в неадекватном состоянии, герой пытается помешать ворам и защитить свое жилище наподобие того, как это делал персонаж Маколея Калкина в "Один дома".

Компания Рейнольдса Maximum Effort будет продюсировать фильм. Разработкой займется 20th Century Fox. Режиссером выступит Августин Фриззелл.

Дата выхода и актерский состав пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter).

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