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Главная » Стиль жизни » Культура » Юные мультипликаторы из Украины покорили мир

Юные мультипликаторы из Украины покорили мир

Юные мультипликаторы из Украины покорили мир
Фото: Asian Film Festivals

Выпускники школы анимации  Primus Animation School из Киева победили на престижном международном конкурсе

02.08.18 57
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Детская команда мультипликаторов из Украины стала победителем 13 международного фестиваля фильмов, созданных детьми и подростками «BIKY» (Busan International Kids&Youth Film Festival). Об этом говорится на официальном сайте фестиваля Kids Movie Fest.

Украинская команда победила в категории “Ready~Action! 12”. Среди пяти других работ из разных стран мира, победителем стал короткометражный анимационный фильм «Охотник и Барс», снятый в 2018 году выпускниками школы анимации  Primus Animation School (г. Киев).

Авторами сценария, режиссерами и аниматорами фильма стали дети в возрасте 8-14 лет. Среди них:  Илья Яковенко, Никита Смоляр, Валерия Войтикова, Соня Харькова, Полина Сирадзе и Мария Шевченко. Все они впервые открыли двери киевской школы анимации в 2015 году, а уже в 2018 начали собирать награды на международных фестивалях.

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Фильм создан в технике классической пластилиновой анимации Stop Motion по примеру знаменитых советских мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег».  Учителями и наставниками молодых актеров стали режиссеры и аниматоры с многолетним опытом.

Сам фильм – это десятиминутная сказочная история об охотнике-волшебнике, который по приказу своего господина отправляется в дальний путь, чтобы добыть голову редкого животного – Снежного Барса. Добрый охотник вынужден подчиниться воле властелина и выполнить этот ужасный приказ, однако он не только не ловит Барса, но и спасает его ценой своей жизни.

По словам юных аниматоров, любая история должна вдохновлять и вселять надежду, поэтому все в конце концов заканчивается хорошо.

В настоящее время фильм проходит свой фестивальный путь. На широкий экран он сможет выйти только в следующем 2019 году. Его также могут показать на ближайших фестивалях, которые пройдут в этом году в других странах.

Ко всему, это не первая победа этого фильма. В мае этого года, на международном детском фестивале, который проходил в Киеве, картина получила приз III категории за лучшую идею фильма. А уже в августе «Охотник и Барс» был отобран для участия в конкурсной программе на фестивале “Anim!Arte - International Student Animation Festival of Brazil”, который состоится в Бразилии.

Напомним, что сразу два украинских фильма попали на Мюнхенский кинофестиваль.

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