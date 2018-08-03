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Главная » Стиль жизни » Культура » Скульптура мастера Йоды появится в Тернополе

Скульптура мастера Йоды появится в Тернополе

Скульптура мастера Йоды появится в Тернополе
Мастер Йода / Фото с сайта kinopoisk.ru

Жители города поддержали инициативу

03.08.18 371
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Тернополь получил разрешение от компании, владеющими правами на "Звездные войны", установить в городе скульптуру мастера Йоды.

Об этом сообщает Доба.

Одобрила такую инициативу компания Lucasfilm Limited. Место, где появится скульптура мастеру Йоде пока не разглашается, но скорее всего, это будет один из парков Тернополя.

Ранее более 300 жителей Тернополя поддержали петицию об установке в городе памятника магистру ордена джедаев.

"Когда мы начали об этом говорить, то все шутили и не верили в возможность установки памятника. Скажу, что я и сам сначала не видел ничего интересного, но впоследствии мы все переосмыслили и увидели в этой идее хороший потенциал", - рассказал заместитель городского председателя Леонид Бицюра.

Сейчас рассматриваются и другие варианты, как презентовать город туристам. Организаторы проекта считают, что чем больше в городе будет таких интересных мест, тем больше людей будет его посещать.

Напомним, спин-оффы Звездных войн под угрозой.

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