Из Океан Эльзы ушел клавишник Милош Елич, - СМИ

Сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич покинул украинскую группу Океан Эльзы.
Об этом сообщает Инфотаб, ссылаясь на источник из окружения лидера группы Святослава Вакарчука.
Елич покинул группу накануне знакового концерта – 24 августа Океан Эльзы выступит в столичном НСК Олимпийский.
По словам собеседника издания, причиной такого решения стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между Еличем и другими музыкантами коллектива.
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Также одной из причин стали собственные проекты музыканта, которые отнимают много времени.
То, что Елич покинул Океан Эльзы подтверждает и запись нового сингла группы Скільки нас, который был создан без его участия.
Милош попал в состав известной украинской группы в 2004 году.