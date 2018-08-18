Из Океан Эльзы ушел клавишник Милош Елич, - СМИ

Последний сингл записали без него

Сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич покинул украинскую группу Океан Эльзы.

Об этом сообщает Инфотаб, ссылаясь на источник из окружения лидера группы Святослава Вакарчука.

Елич покинул группу накануне знакового концерта – 24 августа Океан Эльзы выступит в столичном НСК Олимпийский.

По словам собеседника издания, причиной такого решения стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между Еличем и другими музыкантами коллектива.

Также одной из причин стали собственные проекты музыканта, которые отнимают много времени.

То, что Елич покинул Океан Эльзы подтверждает и запись нового сингла группы Скільки нас, который был создан без его участия.

Милош попал в состав известной украинской группы в 2004 году.

Напомним, Океан Ельзи представил сингл Скільки нас.