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Главная » Стиль жизни » Культура » Из Океан Эльзы ушел клавишник Милош Елич, - СМИ

Из Океан Эльзы ушел клавишник Милош Елич, - СМИ

Из Океан Эльзы ушел клавишник Милош Елич, - СМИ
Фото с сайта Mediananny

Последний сингл записали без него

18.08.18 26
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Сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич покинул украинскую группу Океан Эльзы.

Об этом сообщает Инфотаб, ссылаясь на источник из окружения лидера группы Святослава Вакарчука.

Елич покинул группу накануне знакового концерта – 24 августа Океан Эльзы выступит в столичном НСК Олимпийский.

По словам собеседника издания, причиной такого решения стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между Еличем и другими музыкантами коллектива.

Также одной из причин стали собственные проекты музыканта, которые отнимают много времени.

То, что Елич покинул Океан Эльзы подтверждает и запись нового сингла группы Скільки нас, который был создан без его участия.

Милош попал в состав известной украинской группы в 2004 году.

Напомним, Океан Ельзи представил сингл Скільки нас.

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