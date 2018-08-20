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Фото Первый в истории кинопостер выставили на аукцион

<span class="label red">Фото</span> Первый в истории кинопостер выставили на аукцион
Фото: sothebys.com

Плакат рекламировал первый киносеанс братьев Люмьер

20.08.18 46
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На аукционе Sotheby's выставили на онлайн-торги первый в истории киноплакат. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Плакат был разработан для первого публичного показа фильмов братьев Люмьер, который состоялся  28 декабря 1895 года в салоне Indien Grand Cafe на бульваре Капуцинов в Париже. 

Художник Анри Бриспот изобразил на этом постере толпу перед входом на киносеанс. Отмечается, что этот плакат всего несколько раз демонстрировался на публике.

Торги будут проходить с 28 августа по 4 сентября. Плакат надеются продать за 40-60 тыс. фунтов стерлингов (51-76 тыс. долларов).

Фото: sothebys.com

Ранее репродукцию картины "Мона Лиза" Леонардо Да Винчи, на которой французский художник Марсель Дюшан карандашом пририсовал бороду и усы, продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Париже €632,5 тыс. ($750 тыс.).

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