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Главная » Стиль жизни » Культура » В Музее истории Киева откроется выставка о ромах
В Музее истории Киева откроется выставка о ромах
Фото предоставлено организаторами выставки

В Музее истории Киева откроется выставка о ромах

Выставка продлится до 3 сентября

23.08.18 13
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24 августа в музее истории Киева откроется выставка "Ромы – это мы" фотохудожника Алексея Зинченко, посвященная истории присутствия ромского народа в Украине.

Фотоцикл Алексея Зинченко был создан в 2016 году в ромском таборе на западной Украине как документация повседневной жизни ромов. Но сегодняшняя ситуация с погромами ромских поселений актуализировала эту тему с новой стороны, и подтолкнула к тому, чтобы поговорить о восприятии ромов в Украине.

"Изначально я планировал спокойную историю о жизни людей, а вышло так, что это стало жестом против ксенофобии", -  говорит Алексей Зинченко.

Помимо работ Зинченко, в экспозицию также вошли работы из коллекции Музея истории Киева, отображающие восприятие ромов в украинской культуре: здесь и фото Марии Заньковецкой из спектакля "Цыганка Аза", и рисунки классика украинского авангарда Анатоля Петрицкого, а также графика и живопись XIX-XX вв.

Кураторы выставки Константин Дорошенко и Катерина Липа дают исторический экскурс  присутствия ромов в Украине.

"На территорию современной Украины ромы хлынули в середине ХVІІ века, во время освободительного движения Богдана Хмельницкого, - говорит куратор проекта Катерина Липа. – В то время по стране передвигались огромные армии, для обслуживания которых нужны были кузнецы, которых было много среди ромов. У них был с собой весь необходимый инвентарь, чтобы подковывать лошадей и чинить упряжь прямо на месте".

Еще один кураторский акцент – это важность принятия "другого" для развития современной цивилизованной мультикультурной страны (а мультикультурность и мультирелигиозность Украины – это данность, она обусловлена исторически).

"Самоидентификация строится на сравнении, на внешних координатах и границах, на диалоге, - уверен уратор проекта Константин Дорошенко. – Таким образом, без рома нет украинца. Сегодня пора сказать: "Ромы – это мы".

Выставка продлится до 3 сентября.

Напомним, после серии недавних нападений на ромов в самых разных уголках страны Украинская греко-католическая церковь заявила, что нападения на ромов дискредитируют Украину и играют на руку ее врагам.

Впрочем, вице-президент ромской организации Чирикли Зола Кондур заявила, что ромская община в Украине не рассматривает возможность мести в ответ на погромы ромских таборов из-за возможных "жестоких последствий".

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