Экс-жена спивающегося Бена Аффлека заставила его лечиться от алкоголизма

Популярный американский актер и режиссер Бен Аффлек начал лечение от алкоголизма.
Об этом сообщает портал TMZ.
Отмечается, что актер принял такое решение после серьезного разговора со своей бывшей женой - актрисой Дженнифер Гарнер. Она якобы увидела в соцсети фотографию Аффлека, на которой тот держит целую коробку бутылок из-под алкогольных напитков, и затем уговорила обратиться за помощью к специалистам.
Актер проведет в одном из реабилитационных центров Лос-Анджелеса длительный курс лечения.
Аффлек признался в зависимости от алкоголя в 2017 году и тогда же прошел курс лечения. Артист утверждал, что полностью поборол зависимость.
Ранее сообщалось, что Лайза Минелли лечилась от алкоголизма.