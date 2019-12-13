Фильм-концерт с Сергеем Жаданом и спектакль в ночной библиотеке. ТОП-5 событий на выходные

Кино. "Розділові. Наживо"

В украинский прокат выходит уникальный фильм-концерт режиссера Вадима Илькова "Розділові. Наживо" - это экранизация перформанса "Розділові" от культурной агенции "АртПоле" при участии писателя Сергея Жадана и группы музыкантов.

Проект "Розділові", исследование поэзии через музыку и визуальные образы, начался в далеком 2012 году на основе поэтического сборника Сергея Жадана "Вогнепальні і ножові". С тех пор этот литературно-музыкальный проект объездил с выступлениями всю Украину.

В 2019 году стало понятно, что далее "Розділові" в прежнем составе существовать не могут. Съемки фильма-концерта "Розділові. Наживо" совпали с последним выступлением артистов и поставили точку в семилетней истории этого проекта.

Фильм"Розділові. Наживо" стал исследованием творческого процесса как такового, над его созданием работала команда из 11 лучших украинских операторов, которые фиксировали каждое движение артистов на сцене, чтобы зритель увидел даже больше, чем на живом концерте.

Когда: фильм в прокате с 11 декабря

Выставка "Спецвантаж" в "Мистецьком Арсенале"

"Мыстецький Арсенал" закрывает выставочный год проектом "Спецвантаж", посвященным истории возвращения украинских культурных ценностей из-за границы, а также восстановлению имущественных прав на культурные памятки, похищенные и вывезенные с территории Украины в разное время.

Проект, которые расскажет о положении дел с реституцией культурных ценностей, приурочен к возвращению в Украину картины "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", вывезенной из Днепропетровского художественного музея во время Второй мировой войны.

Зрители выставки "Спецвантаж" увидят работы голландских мастеров из коллекции музея Ханенко, коллекцию предметов археологии, архивные материалы и фотодокументы довоенного периода, а также узнают истории утраты и возвращения культурных ценностей из украинских музеев.

Где: ул. Лаврская, 12

Когда: с 12 декабря

Цена: взрослый билет – 80 грн, льготный – 40 грн

Театр. Иммерсивный спектакль-променад "Диалоги"

Иммерсивный театр становится все популярнее в Украине. Спектакль "Диалоги" идет уже второй сезон, и проходит не где-нибудь, а в действующей библиотеке – так что необычный новый опыт зрителю гарантирован.

Организаторы не раскрывают подробностей, скорее, напротив, интригуют: на каждом спектакле обещают всего 20 зрителей, персональные наушники для каждого, темноту, и момент столкновения с собой самим, результат которого невозможно предугадать.

Пожалуй, на таком спектакле вы точно никогда не были.

Где: Национальная библиотека им. Я. Мудрого

Когда: суббота, 14 декабря, 19.00

Цена: билеты – от 750 грн

Музыка. Концерт группы "Вагоновожатые" "Презентация"

"Вагоновожатые" - группа не просто любимая многими украинцами, но и ребята с фантазией. То они презентуют свой альбом "Референс", обклеивая Киев афишами с цитатами из него, то еще что-нибудь выдумают.

На этот раз группа решила "осторожно намекнуть", что собирается презентовать что-то важное, назвав своей концерт "Презентацией".

Однако, что именно представят "Вагоновожатые", станет известно только на концерт. Будут ли это старые хиты, новые треки или что-то еще – первыми узнают зрители на концерте уже в это воскресенье.

Где: BelEtage, ул. Шота Руставели,16а

Когда: воскресенье, 15 декабря, 19.00

Цена: билеты от 500 грн

Ярмарка. Художественная ярмарка BAZARt

В пространстве IZONE на Подоле в эту субботу пройдет предновогодняя арт-ярмарка BAZARt, в рамках которой все желающие смогут купить произведения молодых украинских художников. Свои работы представят более пятидесяти молодых авторов.

Также в программе предновогодней ярмарки BAZARt – выставка, воркшопы по шелкографии, презентации и многое другое.

Где: IZONE, ул. Набережно-Луговая, 8

Когда: суббота, 14 декабря. С 12.00 до 20.00

Цена: вход бесплатный