Названы даты проведения "Евровидения-2021"

Мероприятия будут проходить на той же концертной площадке, что и планировалось в 2020 году

Европейский вещательный союз назвал даты проведения песенного конкурса "Евровидение-2021".

Об этом сообщает "Суспільне".

18 мая и 20 мая состоятся два полуфинала, а 22 мая – финал конкурса.

Мероприятия будут проходить на той же концертной площадке, что и планировалось в 2020 году – зале Ahoy Arena в Роттердаме.

Украину на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме представит группа Go_A, которая должны была ехать на конкурс в 2020 году. Национальный отбор в стране в 2021 году проводиться не будет.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы сообщили, что в следующем году каждую страну могут представлять те же конкурсанты, но обязательно с новой песней.