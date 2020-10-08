Нобелевскую премию по литературе присудили поэтессе Луизе Глюк

Американка получит награду "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

8 октября пресс-служба Нобелевского комитета сообщила, что лауреатом Нобелевской премии 2020 года по литературе стала поэтесса Луиза Глюк. Она получит награду "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Премия Альфреда Нобеля обычно присуждается автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Луиза Стала автором таких книг, как "Faithful and Virtuous Night", "American Originality" и "Дикий Ирис" (переведена на русский).

Официальная церемония награждения состоится в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме 10 декабря 2020 года. В этом году церемонию проведут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Завтра, 9 октября, будет оглашено имя лауреата Нобелевской премии в области мира.

Напомним, в этом году премию по физике присудили за исследования черных дыр, по химии - за редактирование генома, а по медицине - за открытие вируса гепатита С.