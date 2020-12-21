Украино-американский хоррор "Пик страха" выйдет в прокат 28 января 2021 (трейлер)

Главную роль в фильме сыграла украинская актриса Иванна Сахно.

Фильм станет дебютной работой для режиссера Станислава Капралова, сообщается на странице киноленты в Фейсбуке.

В хорроре снялись актеры из разных стран, в том числе Алекс Хафнер, Тинатин Далакишвили, Гиа Джапаридзе, Тамар Бзиава, Елена Турбал и другие. Продюсер фильма — Сергей Лавренюк.

По сюжету, события фильма разворачиваются в заснеженных горах Грузии. Туда отправляется молодая американская пара сноубордистов. Кажется, что их ожидает только красота гор, тишина и наслаждение. Но тихое место оказывается местом, которое разрывает на части безликий всадник, у которого есть своя миссия. И, к сожалению, молодая туристка не должна стать у него на пути. Для всех, кто решил дать бой, наступает пик страха.

Права на ленту купили больше 30 стран – от Японии до США, ЮАР и Австралии. В иностранном прокате фильм выйдет в прокат под названием "Let it Snow". Отдельно отмечается, что права на показ фильма на территории США купила известная компания Lionsgate.

Актрисса Иванна Сахно активно строит свою карьеру в Голливуде. Она снималась в блокбастерах – "Тихоокеанский рубеж: восстание" и "Шпион, который меня бросил".

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