В Киеве открывают первый в Восточной Европе кинотеатр на основе технологии Samsung Onyx

Теперь можно будет смотреть фильмы на качественных LED-экранах.

Компания Miramax в ТРЦ "Алладин" открыла кинотеатр, оснащенный LED-экранами, разработанными компанией Samsung. Уже с 16 декабря залы начнут принимать посетителей.

Экраны работают на базе фирменной технологии Samsung — Onyx, благодаря которой потребность в проекторе отпадает, потому что изображение выводится прямо на LED-дисплей, сообщается на официальном сайте Samsung в Украине.

"Ощущая необходимость изменения устаревших систем на базе проекторов, которые были стандартом для сферы на протяжении последних 120 лет, Samsung предложила зрителям самые современные технологии, которые по уровню графики способны воплотить кинематографические образы будущего", — заявил представитель Samsung Юрий Тараганский.

[ + – ] Кинотеатр Samsung Onyx

Среди преимуществ Onyx выделяют:

Настоящий черный цвет для насыщенным деталями яркого изображения.

Поддержка HDR для высокой яркости изображении даже при минимальном освещении.

Идеальная цветопередача при пиковой яркости.

Однородное отображение изображения картинки на экране.

Кинотеатр с применением такой технологии станет первым для Украины и Восточной Европы. А первым фильмом, который будет показан в новом зале станет "Чудо-женщина", премьера которой состоится 16 декабря.

Напомним, что Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2020 года. Свой рейтинг также представили кинокритики The New York Times.