В Германии переписали Библию для поколения Z

"Базовую Библию" написали "ясным языком, короткими предложениями и обширными сносками", адаптировав к языку общения молодежи.

Немецкое библейское общество выпустило обновленную версию Библии под названием "Базоввая Библия", предназначенную для чтения в Интернете и адаптированную к языку и стилю поколения Z. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что издание Библии написано "ясным языком, короткими предложениями, обширными сносками", что, как надеется Общество, привлечет тех, кто никогда раньше не читал Библию.

Базовую Библию удобно читать на смартфоне, для этого разработали бесплатное приложение.

"Задача Базовой Библии состояла в том, чтобы найти стиль языка с короткими предложениями и несколькими придаточными предложениями и терминами, которые также понятны людям сегодня", — пояснил доктор Кристоф Розель, генеральный секретарь Немецкого библейского общества.

Организация работала с командой из более чем 1100 человек, которые читали тексты или участвовали в опросах, чтобы убедиться, что перевод был сделан правильно и таким образом, чтобы его можно было понять в 21 веке.

Компактное издание Библии для молодого поколения содержит две тысячи страниц, в более удобном для чтения формате — три тысячи страниц. Стоимость печатного издания — от 25 до 148 евро.

Напомним, в сентябре умер один из самых известных дикторов Украины Николай Козий. Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Также Козий озвучил текст Томоса об автокефальной Православной церкви Украины.