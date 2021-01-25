У Німеччині переписали Біблію для покоління Z

"Базову Біблію" написали "зрозумілою мовою, короткими реченнями і великими виносками", адаптувавши до мови спілкування молоді.

Німецьке біблійне товариство випустило оновлену версію Біблії під назвою "Базова Біблія", призначену для читання в Інтернеті й адаптовану до мови і стилю покоління Z. Про це пише Deutsche Welle.

Повідомляється, що видання Біблії написане "зрозумілою мовою, короткими реченнями, великими виносками", що, як сподівається Суспільство, приверне тих, хто ніколи раніше не читав Біблію.

Базову Біблію зручно читати на смартфоні, для цього розробили безкоштовний додаток.

"Завдання Базової Біблії полягає в тому, щоб знайти стиль мови з короткими реченнями і декількома підрядними реченнями і термінами, які також зрозумілі людям сьогодні", — пояснив доктор Крістоф Розель, генеральний секретар Німецького Біблійного Товариства.

Діяла ця організація з командою понад 1100 осіб, які читали тексти або брали участь в опитуваннях, щоб переконатися, що переклад був зроблений правильно і таким чином, щоб його можна було зрозуміти в 21 столітті.

Компактне видання Біблії для молодого покоління містить дві тисячі сторінок, у більш зручному для читання форматі — три тисячі сторінок. Вартість друкованого видання — від 25 до 148 євро.

Нагадаємо: у вересні помер один з найвідоміших дикторів України Микола Козій. Козій читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті. Також Козій озвучив текст Томосу про автокефальну Православну церкву України.