Близкий друг Ланового назвал виновников смерти артиста
По мнению Вячеслава Моцардо, виноваты организаторы выступлений актера
Музыкант Вячеслав Моцардо, который был другом скончавшегося недавно российского актера Василия Ланового, заявил, что виновники смерти артиста – организаторы его выступлений.
Как пишет Комсомольская правда, в своем последнем интервью Василий Лановой сообщал, что 24 декабря прошлого года сыграл в спектакле несмотря на то, что чувствовал себя очень плохо.
"Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать", – утверждает Моцардо.
По мнению музыканта, Лановой остался бы жив, если бы не эти концерты, в которых артисту пришлось участвовать.
"Вася поехал на концерт в Тверь. До этого были Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски. Нужно сделать общую фотографию. Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда", – убежден Вячеслав Моцардо.
Друг Ланового говорит также, что артист не мог не принимать участия в выступлениях в связи с тем, что на него "наседали" организаторы, которые, якобы, грозили Василию Лановому штрафами, если бы тот отказался.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР Василий Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января ему стало хуже, он был помещен в реанимацию и через сутки умер.
Политолог, эксперт по стратегическим коммуникациям Владислав Михеев на страницах Фокуса объяснил, что не так с критикой Василия Ланового и почему растет список "врагов Украины".
Также Фокус писал, что в 2020 году актер Василий Лановой предложил россиянам отметить День Победы на балконах с песней и портретами родственников, участвовавших в войне.