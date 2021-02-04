Близький друг Ланового назвав винних у смерті артиста

На думку В'ячеслава Моцардо, винні організатори виступів актора.

Музикант Вʼячеслав Моцардо, який був другом російського актора Василя Ланового, який помер нещодавно, заявив, що винуватці смерті артиста — організатори його виступів.

Як пише Комсомольская правда, в своєму останньому інтервʼю Василь Лановий повідомляв, що 24 грудня минулого року зіграв у виставі незважаючи на те, що почувався дуже погано.

"Чому, коли інші артисти взагалі не виходять з дому, сидять на самоізоляції, він їздив на ці виступи? У концертах причина трагедії. Але про це всі бояться сказати", — стверджує Моцардо.

На думку музиканта, Лановий залишився б живий, якби не ці концерти, в яких артистові довелося брати участь.

"Вася поїхав на концерт до Твері. До цього були Брянськ, Ржев… Що таке публічний захід за участю Ланового? Всі обовʼязково хочуть з ним сфотографуватися без маски. Потрібно зробити загальну фотографію. Навколо весь час багато людей. Ось так і сталося лихо", — переконаний Вʼячеслав Моцардо.

Друг Ланового говорить також, що артист не міг не брати участі у виступах у звʼязку з тим, що на нього "насідали" організатори, які, нібито, погрожували Василю Лановому штрафами, якби той відмовився.

Раніше повідомлялося, що народного артиста СРСР Василя Ланового госпіталізували з коронавірусом 2 січня. У ніч на 28 січня йому стало гірше, його помістили в реанімацію і через добу помер.

Політолог, експерт зі стратегічних комунікацій Владислав Міхеєв на сторінках Фокуса пояснив, що не так із критикою Василя Ланового та чому зростає список "ворогів України".

Також Фокус писав, що в 2020 році актор Василь Лановий запропонував росіянам відсвяткувати День Перемоги на балконах із піснею та портретами родичів, які брали участь у війні.