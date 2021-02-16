Госкино создало реестр всех украинских фильмов за последние 100 лет (фото)

В базу внесли данные о 2157 кинолентах и 384 компаниях производителей и 12 713 актерах украинского кино.

Государственное агентство Украины по вопросам кино создало сайт о всех украинских фильмах, которые снимались украинскими компаниями в период с 1911 по 2021 годы. Об этом сообщает пресс-центр Госкино.

Цель нового сервиса — сбор самой полной базы национальных фильмов, актеров и компаний, которые делают украинское кино. В базу сайта добавят оцифрованные версии фильмов. На данный момент от всего количества кинолент в базе, лишь 20% имеют цифровую версию. На сайте также есть информация о 12 713 актерах кино.

В списке присутствуют советские ленты, которые снимались киностудией имени Довженка, УкрАнимаФильмом, Украинафильмом и другими компаниями. Среди 2157 кинолент есть данные о лентах, которые снимались и без участия государственных компаний.

Самым старым украинским фильмом является "Запорожская Сечь" 1911 года Данила Сахненко, а крайним добавленным фильмом в базу стал "Бесславные крепаки" Романа Перфильева 2020 года.

[ + – ] Сохранившейся кадр "Запорожской сечи"

Фильм "Запорожская сечь" — считается первым украинским полнометражным игровым фильмом. Лента получилась длиной 50 минут. В ее основе лежит история о кошевом атамане Иване Сирко и козаках, которые защищали украинские земли от татар и турков. От всей киноленты остались лишь 4 кадра.

Напомним, в 2020 году при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов. Также за весь 2020 год Госкино не запретило ни одного российского фильма.