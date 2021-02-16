Держкіно створило реєстр усіх українських фільмів за останні 100 років (фото)

У базу внесли дані про 2157 кінострічок та 384 компанії виробників і 12 713 акторів українського кіно.

Державне агентство України з питань кіно створило сайт про всі українські фільми, які знімалися українськими компаніями в період з 1911 по 2021 роки. Про це повідомляє прес-центр Держкіно.

Мета нового сервісу — збір найповнішої бази національних фільмів, акторів і компаній, які роблять українське кіно. У базу сайту додадуть оцифровані версії фільмів. Наразі від усієї кількості кінострічок у базі лише 20% мають цифрову версію. На сайті також є інформація про 12 713 акторів кіно.

У списку є радянські стрічки, які знімалися кіностудією імені Довженка, Укранімафільмом, Українафільмом та іншими компаніями. Серед 2157 кінострічок є дані про стрічки, які знімалися і без участі державних компаній.

Найстарішим українським фільмом є "Запорізька Січ" 1911 Данила Сахненка, а останнім доданим фільмом у базу став "Безславні кріпаки" Романа Перфільєва 2020 року.

[ + – ] Збережений кадр "Запорізької січі"

Фільм "Запорізька січ" — вважається першим українським повнометражним ігровим фільмом. Стрічка вийшла довжиною 50 хвилин. У її основі лежить історія про кошового отамана Івана Сірка і козаків, які захищали українські землі від татар і турків. Від усієї кінострічки залишилися лише 4 кадри.

Нагадаємо: у 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів. Також за весь 2020 рік Держкіно не заборонило жодного російського фільму.