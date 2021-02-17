Глава миграционной службы и "девушка с собачкой из Уханя" разделись ради прогулки по снегу (видео)

Знаменитая пара воплотила в жизнь смелую идею, которая родилась во время отпуска в Занзибаре

Глава миграционной службы Украины Максим Соколюк записал откровенное видео вместе со своей избранницей Анастасией Зинченко, более известной как "девушка с собачкой из Уханя". Украинка разместила ролик на своей странице в соцсети Instagram.

Пара начала воплощать свою идею в жизнь еще на курорте, для этого Максим разделся до плавок, а Настя показалась в купальнике. Сначала они взялись за руки на песчаном пляже и подпрыгнули, а "приземлились" уже посреди заснеженного поля в Украине благодаря монтажу. Глава миграционной службы и его девушка принялись в шутку обсыпать друг друга снегом, хотя Максим тут же неодобрительно помахал своей подруге пальцем.

"Наша сумасшедшая идея. Телепортация в снежный Киев", — подписала видео Анастасия Зинченко в своем микроблоге.

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В начале 2020 года девушка застряла в Китае, потому как китайские власти не выпускали ее вместе с собакой из Уханя. Украинское посольство отказалось обеспечить эвакуацию и посоветовало Анастасии отдать питомца по кличке Мишель в питомнике. В ситуацию вмешался президент Украины Владимир Зеленский, подключились государственные органы лишь спустя несколько месяцев девушке удалось вернуться.

Не последнюю роль в возвращении Анастасии сыграл ее возлюбленный Максим Соколюк, как руководитель миграционной службы. В сентябре 2020 года пара официально объявила о своих отношениях в социальных сетях. По словам чиновника, обсуждение эвакуации со временем перешло в личное общение с Анастасией. Примечательно, что в декларации глава Госмиграционной службы указал жену Юлию и двух детей.

Недавно Зинченко попала в еще одну неприятную ситуацию — застряла вместе с другими украинцами в Занзибаре. Анастасия и Максим отправились отдыхать в теплые края, но провели там больше времени, чем планировали. В своем микроблоге девушка делилась подробностями своих приключений, например, рассказала о технических неисправностях самолета. По ее словам, когда авиалайнер таки приземлился, пассажиры не смогли сдержать своих эмоций.