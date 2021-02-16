Застрявшие на Занзибаре украинцы сели на самолет в Анталию. Хронология событий (фото, видео)

Запоздалый вылет украинцев из Занзибара, похоже, все-таки состоится этой ночью. По плану, они должны прилететь в Анталию, а уже оттуда направиться другим рейсом в Киев.

Около 23.30 по киевскому времени украинским туристам, которые с 13 февраля не могли покинуть остров Занзибар (Танзания), объявили о посадке на рейс в Анталию (Турция). Об этом в своем Instagram сообщила lup4ik, которая оказалась среди почти двух сотен застрявших в Танзании туристов.

Это произошло в момент, когда украинцев в четвертый раз отвезли в аэропорт. Спустя некоторое время девушка опубликовала историю из самолета и фотографию из иллюминатора.

В свою очередь, Настя Зинченко, также известная как "девочка с собачкой из Уханя", сообщила у себя в Instagram, что самолет, у которого ранее возникли технические неисправности, отремонтировали. При этом изначально людям сказали, что взлет состоится в 21.00, однако впоследствии он задержался на три часа.

По словам девушки, когда началась посадка, пассажиры не могли сдержать радости и аплодировали. К слову, она покидает Занзибар со своим парнем Максимом Соколюком – руководителем Государственной миграционной службы Украины. Отношения между ними начались в феврале 2020 года.

Предыдущие попытки покинуть остров успехом не увенчались. Рейс каждый раз переносили, а после – возвращали туристов отели, условия в которых многих не устраивали.

В социальных сетях люди жаловались на то, что им приходится спать на полу, им не давали пищу и питье. Чтобы дать ситуации огласку и решить проблему, люди обратились к журналистам, блогерам и должностным лицам. После этого ситуация сдвинулась "с мертвой точки".

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На кадрах, которые отдыхающие размещали на своих страницах, видно, что условия, в которых людям приходилось ожидать вылета, действительно весьма специфические.

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До этого стало известно, что украинская сторона получила разрешение Турции на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара в Анталию, после чего он отправится в Киев.

Отметим, на ситуацию уже отреагировали в МИДе Украины. В частности, спикер ведомства Олег Николаенко сообщил о том, что украинские дипломаты пытались связаться с туроператором для того, чтобы тот как можно скорее решил вопрос возвращения застрявших граждан в Украину.

Позже появилась реакция на историю и со стороны авиакомпании SkyUp Airlines. Они отметили, что самолет в Украине не вылетел по расписанию из-за технических причин. По их словам, уже спустя несколько часов самолет мог лететь, однако нужно было внести изменения в маршрут и получить соответствующие разрешения от стран, чьи границы пересекаются.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Фото: Скриншот

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем", – написал он.

Криклий также адресовал сообщение Максиму Соколюку, руководителю Госмиграционной службы Украины: "хоть там и теплее, но ждем в Киеве".

Напомнил, застрявшие в Занзибаре украинцы должны были покинуть Танзанию еще 13 февраля.

Две застрявших на острове Занзибар (Танзания) украинки записали видеообращение, в котором призвали украинских депутатов и СМИ повлиять на ситуацию и поспособствовать их возвращению домой. Девушки утверждают, что им никто не дает никакой точной информации касательно того, когда или как они смогут вернуться в Украину. Одной из застрявших в Занзибаре стала и Анастасия Зинченко, более известная как "девушка с собачкой из Уханя". Там она отдыхала в компании Максима Соколюка, руководителя Госмиграционной службы Украины, с которым они находятся в отношениях с февраля 2020 года.