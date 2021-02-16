Застряглі на Занзібарі українці сіли на літак в Анталію. Хронологія подій (фото, відео)

Запізнілий виліт українців із Занзібару, схоже, все-таки відбудеться цієї ночі. За планом, вони повинні прилетіти в Анталію, а вже звідти попрямувати іншим рейсом до Києва.

Приблизно о 23:30 за київським часом українським туристам, які з 13 лютого не могли покинути острів Занзібар (Танзанія), оголосили про посадку на рейс до Анталії (Туреччина). Про це в своєму Instagram повідомила lup4ik, яка опинилася серед майже двох сотень застряглих у Танзанії туристів.

Це сталося в момент, коли українців вчетверте відвезли в аеропорт. Через деякий час дівчина опублікувала історію з літака та фотографію з ілюмінатора.

Зі свого боку, Настя Зінченко, також відома як "дівчинка із собачкою з Ухані", повідомила у себе в Instagram, що літак, у якого раніше виникли технічні несправності, відремонтували. При цьому спочатку людям сказали, що зліт відбудеться о 21:00, однак згодом він затримався на три години.

За словами дівчини, коли почалася посадка, пасажири не могли стримати радості й аплодували. До слова, вона покидає Занзібар зі своїм хлопцем Максимом Соколюком — керівником Державної міграційної служби України. Стосунки між ними почалися в лютому 2020 року.

Попередні спроби покинути острів успіхом не увінчалися. Рейс кожен раз переносили, а після — повертали туристів у готелі, умови в яких багатьох не влаштовували.

У соціальних мережах люди скаржилися на те, що їм доводиться спати на підлозі, їм не давали їжу та питво. Щоб дати ситуації розголосу й вирішити проблему, люди звернулися до журналістів, блогерів та посадових осіб. Після цього ситуація зрушила "з мертвої точки".

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На кадрах, які відпочивальники розміщували на своїх сторінках, видно, що умови, в яких людям доводилося чекати вильоту, дійсно досить специфічні.

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До цього стало відомо, що українська сторона отримала дозвіл Туреччини на виліт літака з пасажирами авіакомпанії SkyUp Airlines із Занзібару в Анталію, після чого він вирушить до Києва.

Зазначимо, на ситуацію вже відреагували в МЗС України. Зокрема, речник відомства Олег Ніколаєнко повідомив про те, що українські дипломати намагалися зв'язатися з туроператором для того, щоб той якомога швидше вирішив питання повернення застряглих громадян в Україну.

Пізніше з'явилася реакція на історію і з боку авіакомпанії SkyUp Airlines. Вони зазначили, що літак в Україну не вилетів за розкладом через технічні причини. За їх словами, вже через кілька годин літак міг летіти, однак потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні дозволи від країн, чиї кордони перетинаються.

Про це написав на своїй сторінці Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Фото: Скриншот

"Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо", — написав він.

Криклій також адресував повідомлення Максиму Соколюку, керівнику Держміграційної служби України: "хоч там і тепліше, але чекаємо в Києві".

Нагадаємо, що українці, які застрягли в Занзібарі, повинні були покинути Танзанію ще 13 лютого.

Дві застряглі на острові Занзібар (Танзанія) українки записали відеозвернення, в якому закликали українських депутатів і ЗМІ вплинути на ситуацію і посприяти їх поверненню додому. Дівчата стверджують, що їм ніхто не дає ніякої точної інформації щодо того, коли або як вони зможуть повернутися в Україну. Однією із застряглих у Занзібарі стала й Анастасія Зінченко, більш відома як "дівчина із собачкою з Ухані". Там вона відпочивала в компанії Максима Соколюка, керівника Держміграційної служби України, з яким вони перебувають у стосунках із лютого 2020 року.