Застряглі на Занзібарі українці сіли на літак в Анталію. Хронологія подій (фото, відео)
Запізнілий виліт українців із Занзібару, схоже, все-таки відбудеться цієї ночі. За планом, вони повинні прилетіти в Анталію, а вже звідти попрямувати іншим рейсом до Києва.
Приблизно о 23:30 за київським часом українським туристам, які з 13 лютого не могли покинути острів Занзібар (Танзанія), оголосили про посадку на рейс до Анталії (Туреччина). Про це в своєму Instagram повідомила lup4ik, яка опинилася серед майже двох сотень застряглих у Танзанії туристів.
Це сталося в момент, коли українців вчетверте відвезли в аеропорт. Через деякий час дівчина опублікувала історію з літака та фотографію з ілюмінатора.
Зі свого боку, Настя Зінченко, також відома як "дівчинка із собачкою з Ухані", повідомила у себе в Instagram, що літак, у якого раніше виникли технічні несправності, відремонтували. При цьому спочатку людям сказали, що зліт відбудеться о 21:00, однак згодом він затримався на три години.
За словами дівчини, коли почалася посадка, пасажири не могли стримати радості й аплодували. До слова, вона покидає Занзібар зі своїм хлопцем Максимом Соколюком — керівником Державної міграційної служби України. Стосунки між ними почалися в лютому 2020 року.
Попередні спроби покинути острів успіхом не увінчалися. Рейс кожен раз переносили, а після — повертали туристів у готелі, умови в яких багатьох не влаштовували.
У соціальних мережах люди скаржилися на те, що їм доводиться спати на підлозі, їм не давали їжу та питво. Щоб дати ситуації розголосу й вирішити проблему, люди звернулися до журналістів, блогерів та посадових осіб. Після цього ситуація зрушила "з мертвої точки".
На кадрах, які відпочивальники розміщували на своїх сторінках, видно, що умови, в яких людям доводилося чекати вильоту, дійсно досить специфічні.
До цього стало відомо, що українська сторона отримала дозвіл Туреччини на виліт літака з пасажирами авіакомпанії SkyUp Airlines із Занзібару в Анталію, після чого він вирушить до Києва.
Зазначимо, на ситуацію вже відреагували в МЗС України. Зокрема, речник відомства Олег Ніколаєнко повідомив про те, що українські дипломати намагалися зв'язатися з туроператором для того, щоб той якомога швидше вирішив питання повернення застряглих громадян в Україну.
Пізніше з'явилася реакція на історію і з боку авіакомпанії SkyUp Airlines. Вони зазначили, що літак в Україну не вилетів за розкладом через технічні причини. За їх словами, вже через кілька годин літак міг летіти, однак потрібно було внести зміни в маршрут і отримати відповідні дозволи від країн, чиї кордони перетинаються.
Про це написав на своїй сторінці Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо", — написав він.
Криклій також адресував повідомлення Максиму Соколюку, керівнику Держміграційної служби України: "хоч там і тепліше, але чекаємо в Києві".
Нагадаємо, що українці, які застрягли в Занзібарі, повинні були покинути Танзанію ще 13 лютого.
Дві застряглі на острові Занзібар (Танзанія) українки записали відеозвернення, в якому закликали українських депутатів і ЗМІ вплинути на ситуацію і посприяти їх поверненню додому. Дівчата стверджують, що їм ніхто не дає ніякої точної інформації щодо того, коли або як вони зможуть повернутися в Україну. Однією із застряглих у Занзібарі стала й Анастасія Зінченко, більш відома як "дівчина із собачкою з Ухані". Там вона відпочивала в компанії Максима Соколюка, керівника Держміграційної служби України, з яким вони перебувають у стосунках із лютого 2020 року.