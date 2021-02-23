Косплеер из Бельгии потратил 638 часов на создание костюма героя из World of Warcraft (видео)

Для того, чтобы добиться максимального реализма своего творения автор даже обратился к разработчикам игры.

Бельгийский косплеер Джим Hartigan Cosplay стал победителем конкурса BlizzConline, представив костюм Болвара Фордрагона из игры World of Warcraft, сообщает портал Dexerto.com.

По сюжету Болвар – это паладин, добровольно взявший бремя Короля-лича после смерти Артаса Менетила. Созданный бельгийцем костюм поразил своей реалистичностью: у него светились глаза и трещины в коже по всему телу, а из груди шел пар.

В качестве "стройматериала" Hartigan использовал EVA-пену, поролон, ворбла (термопластик, который легко принимает форму и застывая имеет твердую структуру, – прим. ред), прозрачный клей Flexbond и латекс. Для достижения эффекта свечения автор вмонтировал более 1000 светодиодов, а на создание всего наряда ушло 638 с половиной часов. Несмотря на всю громоздкость костюма, процесс его надевания занимает всего 12 минут, что сам косплеер и продемонстрировал на своем YouTube-канале.

Чтобы добиться максимального соответствия костюма с персонажем из игры, бельгийский косплеер несколько месяцев консультировался с разработчиками компании Blizzard, разработчиком World of Warcraft. Сам же процесс создания он демонстрировал своим подписчикам в Instagram.

По мнению жюри, костюм Hartigan, вдохновленного WoW, – один из лучших косплеев Blizzard, которые они когда-либо видели, если не один из лучших.

Мужчина победил в категориях "Лучший косплей" и "Лучший косплей персонажа Blizzard", получив по $4000 за каждую, а также билет на следующий BlizzCon.

Фестиваль BlizzCon, который ежегодно проводит компания Blizzard Entertainment, в этом году прошел в виртуальном формате и поучаствовать в нем мог человек из любой точки мира.

Конкурс косплея BlizzConline проходил в четырех категориях:

Лучший персонаж Blizzard — самые правдоподобные воплощения образов знаменитых героев и злодеев из вселенных Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft и Warcraft.

Лучшее оружия и броня Blizzard — самый высокий уровень мастерства в создании потрясающей экипировки, в которой не стыдно выйти и на поле боя.

Лучшее современное творение — самые высококачественные творения из пеноматериалов и пластмассы, а также созданные при использовании 3D-печати, электроники и других технологий.

Лучшее традиционное творение — самые высококачественные творения из ткани, кожи, металла и дерева.

Напомним, стриминговый сервис Netflix анонсировал аниме-сериал "DOTA: Кровь дракона" по мотивам видеоигры DOTA 2. Его создание ведется в сотрудничестве с Valve, американской компанией, которая занимается разработкой видеоигр и цифровой дистрибюцией.

В свою очередь разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. представили тизер второй части шутера и сообщили, что новенького подготовили для игроков.