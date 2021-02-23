Косплеєр з Бельгії витратив 638 годин на створення костюма героя з World of Warcraft (відео)

Для того, щоб домогтися максимального реалізму свого творіння автор навіть звернувся до розробників гри.

Бельгійський косплеєр Джим Hartigan Cosplay став переможцем конкурсу BlizzConline, представивши костюм Болвара Фордрагона з гри World of Warcraft, повідомляє портал Dexerto.com.

За сюжетом Болвар — це паладін, який добровільно взяв тягар Короля-Ліча після смерті Артаса Менетіл. Створений бельгійцем костюм вразив своєю реалістичністю: у нього світилися очі та тріщини в шкірі по всьому тілу, а з грудей йшла пара.

Як "будматеріал" Hartigan використовував EVA-піну, поролон, ворблу (термопластик, який легко приймає форму і застигаючи має тверду структуру, — прим. Ред), прозорий клей Flexbond і латекс. Для досягнення ефекту світіння автор вмонтував більше 1000 світлодіодів, а на створення всього костюму пішло 638 з половиною годин. Незважаючи на всю громіздкість костюма, процес його надягання займає всього 12 хвилин, що сам косплеєр і продемонстрував на своєму YouTube-каналі.

Щоб домогтися максимальної відповідності костюма з персонажем з гри, бельгійський косплеєр кілька місяців консультувався з розробниками компанії Blizzard, розробником World of Warcraft. Сам процес створення він демонстрував своїм підписникам в Instagram.

На думку журі, костюм Hartigan, натхненного WoW, — один з кращих косплеєм Blizzard, які вони колись бачили, а то й один з кращих.

Чоловік переміг у категоріях "Кращий косплей" і "Кращий косплей персонажа Blizzard", отримавши по $4000 за кожну, а також квиток на наступний BlizzCon.

Фестиваль BlizzCon, який щорічно проводить компанія Blizzard Entertainment, цього року пройшов у віртуальному форматі, взяти участь в ньому могла людина з будь-якої точки світу.

Конкурс косплею BlizzConline проходив у чотирьох категоріях:

Кращий персонаж Blizzard — найправдоподібніші втілення образів знаменитих героїв та лиходіїв з всесвітів Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft і Warcraft.

Найкраща зброя та броня Blizzard — найвищий рівень майстерності у створенні приголомшливого екіпірування, у якому не соромно вийти і на поле бою.

Найкраще сучасне творіння — найвисокоякісніші творіння з піноматеріалів та пластмаси, а також створені з використанням 3D-друку, електроніки та інших технологій.

Краще традиційне творіння — найвисокоякісніші творіння з тканини, шкіри, металу та дерева.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix анонсував аніме-серіал "DOTA: Кров дракона" за мотивами відеогри DOTA 2. Його виробництво ведеться у співпраці з Valve, американською компанією, яка займається розробкою відеоігор і цифрової дистрибуції.

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