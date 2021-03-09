Адель назвали самой продаваемой исполнительницей века в Великобритании (аудио)

В Великобритании продано более 6 миллионов копий второго альбома Адель "21".

32-летняя певица Адель была названа самой продаваемой исполнительницей века в Великобритании. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что артистка возглавила чарт Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI) и обошла таких артистов, как Пинк, Рианна, Мадонна, Дайдо и Эми Уайнхаус. Ее второй альбом "21" также считается самым успешным альбомом, созданным женщиной за последние 20 лет. В стране было продано более 6 миллионов копий этого альбома.

"Несмотря на то, что способы, которыми фанаты наслаждаются музыкой, постоянно развиваются, альбом остается центральным в самовыражении артистов и в понимании поклонниками того, что должен сказать исполнитель", – сказал исполнительный директор BPI Джефф Тейлор.

В прошлом году Billboard назвал самую прослушиваемую певицу мира. Британка Адель в списке самых прослушиваемых певиц находилась после Тейлор Свифт и Уитни Хьюстон. Ее альбомы в совокупности были на первом месте 34 недели.

Ранее Адель попала в скандал, связанный с расизмом. Ее обвинили в "фетишизации" чернокожих мужчин после участия в шоу Saturday Night Live.