Адель назвали найбільш продаваною виконавицею століття у Великобританії (аудіо)

У Великобританії продано більше 6 мільйонів копій другого альбому Адель "21".

32-річна співачка Адель була названа найбільш продаваною виконавицею століття у Великобританії. Про це повідомляє NME.

Зазначається, що артистка очолила чарт Британської асоціації виробників фонограм (BPI) й обійшла таких артистів, як Пінк, Ріанна, Мадонна, Дайдо й Емі Вайнгаус. Її другий альбом "21" також вважається найуспішнішим альбомом, створеним жінкою за останні 20 років. У країні було продано більше 6 мільйонів копій цього альбому.

"Незважаючи на те, що способи, якими фанати насолоджуються музикою, постійно розвиваються, альбом залишається центральним у самовираженні артистів і в розумінні шанувальниками того, що повинен сказати виконавець", — сказав виконавчий директор BPI Джефф Тейлор.

Минулого року Billboard назвав найбільш прослухувану співачку світу. Британка Адель у списку найбільш прослухуваних співачок перебувала після Тейлор Свіфт і Вітні Г'юстон. Її альбоми загалом були на першому місці 34 тижні.

Раніше Адель потрапила в скандал, пов'язаний з расизмом. Її звинуватили в "фетишизації" чорношкірих чоловіків після участі в шоу Saturday Night Live.