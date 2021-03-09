"Кобзарь ожил": цифровой Тарас Шевченко отметил 207-й день рождения на улицах Киева (видео)

"Именинник" показывал хорошее настроение, фотографировался и общался с людьми, делился советами и мыслями.

Во вторник, 9 марта, в день рождения поэта, писателя и художника Тараса Шевченко в Украине создали виджет для смартфонов, позволяющий найти пространство для его трехмерной анимации, где ее затем можно расположить и дать возможность "пообщаться" с пользователями. Компания ADVIN, разработавшая виджет, объяснила цель ее создания желанием заинтересовать классиком молодые поколения.

"Тарас Григорьевич "возвращается", чтобы напомнить о том, что узнаваемость и актуальность его идей не должна быть только на страницах учебников по украинской литературе. Он появляется в интересном формате дополненной реальности, чтобы стать ближе к современному украинцу", – заявили в компании.

Разработчики предположили, что "Кобзарю" так понравится празднование дня своего рождения, что он посетит и на юбилей Независимости Украины".

Во время работы виджета цифровая версия поэта общается с пользователями, прогуливаясь по выбранному ими пространству.

"А я мог бы быть офигенным современным блогером. Если не верите, почитайте хотя бы мой дневник! Это, наверное, и был первый блог…" – так звучит одна из фраз Тараса Григорьевича.

Помимо этого, творческий деятель демонстрирует хорошее расположение духа, фотографируется с людьми и просто празднует.

"Если бы я знал, что буду смотреть на вас со стогривневой купюры, то нарисовал бы себя хотя бы с улыбкой" – шутливо заявляет цифровая копия творца.

[ + – ] Тарас Шевченко из дополненной реальности "позирует" на фоне Офиса Президента в Киеве Фото: Скриншот

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года. Детство и юность Шевченко провел в крепостничестве, затем в различные периоды своей биографии жил и творил как на территории современной Украины, так и в других просторах Российской Империи, куда на тот момент входила значительная часть украинских земель. Умер в 1861 году в Санкт-Петербурге в возрасте 47 лет.

Считается одним из наиболее выдающихся классиков украинской литературы, имеет статус национального героя и символа страны.

Как сообщалось ранее, в итальянской Флоренции открыли памятник Тарасу Шевченко. Памятник создал украинский скульптор Олег Пинчук, а его открытие приурочили к 207 дню рождению украинского поэта.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, монумент находится в центре города в районе кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Напомним, 5 марта в Ивано-Франковсе вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко, обезглавив его.