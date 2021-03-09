"Кобзар ожив": цифровий Тарас Шевченко відзначив 207-й день народження на вулицях Києва (відео)

"Іменинник" мав гарний настрій, фотографувався і спілкувався з людьми, ділився порадами й думками.

У вівторок, 9 березня, у день народження поета, письменника і художника Тараса Шевченка в Україні створили віджет для смартфонів, що дозволяє визначити місце для його тривимірної анімації, де її потім можна розташувати і дати можливість "поспілкуватися" з користувачами. Компанія ADVIN, яка розробила віджет, пояснила мету створення віджету бажанням зацікавити класиком молоді покоління.

"Тарас Григорович "повертається", щоб нагадати про те, що впізнаваність і актуальність його ідей не повинна бути тільки на сторінках підручників з української літератури. Він з'являється в цікавому форматі доповненої реальності, щоб стати ближче до сучасного українця", — заявили в компанії.

Розробники припустили, що "Кобзарю" так сподобається святкування дня свого народження, що він завітає і на ювілей Незалежності України".

Під час роботи віджету цифрова версія поета спілкується з користувачами, прогулюючись по обраному ними простору.

"А я міг би бути офігенним сучасним блогером. Якщо не вірите, почитайте хоча б мій щоденник! Це, напевно, і був перший блог..." — так звучить одна з фраз Тараса Григоровича.

Крім цього, творчий діяч демонструє хороший настрій, фотографується з людьми і просто святкує.

"Якби я знав, що буду дивитися на вас із стогривневої купюри, то намалював би себе хоча б з посмішкою" — жартівливо заявляє цифрова копія творця.

[ + – ] Тарас Шевченко з доповненої реальності "позує" на тлі Офісу Президента в Києві Фото: Скриншот

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року. Дитинство і юність Шевченко провів у кріпацтві, потім в різні періоди своєї біографії жив і творив як на території сучасної України, так і на інших просторах Російської Імперії, куди тоді входила значна частина українських земель. Помер у 1861 році в Санкт-Петербурзі у віці 47 років.

Вважається одним з найвидатніших класиків української літератури, має статус національного героя та символу країни.

Як повідомлялося раніше, в італійській Флоренції відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. Пам'ятник створив український скульптор Олег Пінчук, а його відкриття приурочили до 207 дня народження українського поета.

За словами мера Києва Віталія Кличка, монумент знаходиться у центрі міста в районі кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

Нагадаємо, 5 березня в Івано-Франківську вандали осквернили пам'ятник Тарасу Шевченку, обезголовивши його.