Вторая волна. Пять самых резонансных книг марта в обзоре Юрия Володарского

В мартовском книжном обозрении Фокуса — переиздания резонансных произведений, либо выходивших раньше в других переводах и под иными названиями, либо десятилетиями не теряющих своей значимости и актуальности.

Лесбийско-спиритический роман Сары Уотерс может служить образцом того, как строить сюжет, держать интригу и ошеломлять читателя неожиданным финалом. Пока переводчики работают над третьей книгой цикла Хилари Мантел о Томасе Кромвеле, можно перечитать замечательную вторую. От британских исторических романов перейдем к американским камерным рассказам: сборник Элизабет Страут посвящен нашей современнице — вздорной тетке с крутым нравом, но трепетной душой. Также в обзоре представлена шведская глубинка, о ней рассказывает обаятельный роман Микаэля Ниеми. Венчает пятерку украинская версия "Слепоты" португальца Жозе Сарамаго, безусловной классики конца ХХ века.

Сара Уотерс "Близость"

"Иностранка", 2020

[ + – ] Сара Уотерс - Близость

Кто: британская писательница родом из Уэльса. Автор шести романов, каждый из которых затрагивает тему женских однополых отношений. Лауреат и шорт-листер нескольких ведущих литературных премий.

Что: роман 1999 года, ранее выходил на русском языке как "Нить, сотканная из тьмы" (2009), теперь издан в новом переводе под названием, соответствующим оригинальному (Affinity).

О чем: "Близость", как и большинство романов Уотерс, посвящена тайным проявлениям сексуальности в чопорную викторианскую эпоху. Действие происходит в 1872–1875 годах в Лондоне. Рассказ попеременно ведут две героини: узница Миллбанкской тюрьмы, девушка из низов Селина Доус, ранее известная как медиум, и мисс Маргарет Прайер, исполняющая в тюрьме благотворительную роль добровольной посетительницы. Маргарет восхищена кроткой красотой Селины и возмущена жестокостью миллбанкских порядков. Когда оказывается, что Селина умеет читать мысли и творить маленькие чудеса, симпатия Маргарет перерастает во всепоглощающее безрассудное чувство.

Готовя нынешний обзор, Юрий Володарский намеренно включил в подборку переизданий пять совершенно разных по жанру книг: спиритический детектив, исторический байопик, психологическую прозу, иронический роман взросления и драму с элементами притчи

Как: на протяжении четырехсот страниц "Близость" кажется апологией спиритизма, манифестом феминизма и гимном лесбийской любви. На самом деле это роман с секретом, подвохом, с несколько более заковыристым и довольно грустным смыслом. Характерно, что первый русский перевод вышел на следующий год после телевизионной экранизации книги (2008). Добротную картину Тима Файвелла лучше смотреть не саму по себе, а в качестве иллюстрации к роману. Особенно интересно, как фигуры умолчания из текста Уотерс переведены на язык кино. Чтобы зритель не догадался раньше времени, одного из персонажей ему показывают только издалека, со спины или без лица.

Хилари Мантел "Введите обвиняемых"

"Иностранка", 2020

[ + – ] Хилари Мантел - Введите обвиняемых

Кто: обе Букеровские премии Мантел принесли романы об эпохе Генриха VIII. Вторую, как раз за "Введите обвиняемых", она получила в 2012-м.

Что: первое русское издание называлось "Внесите тела" (2014). Это дословный перевод исходного Bring Up the Bodies, но нынешнее название точнее соответствует смыслу фразы.

О чем: это вторая книга цикла, посвященного Томасу Кромвелю, английскому государственному деятелю середины XVI века, пережившему головокружительный взлет, но не пережившему стремительного падения. Действие романа включает события 1535–1536 годов, периода наивысшего могущества Кромвеля, когда бывший простолюдин сделался вторым человеком в королевстве.

Как: лучшей исторической прозы, чем трилогия Мантел, в XXI веке еще не было. Здесь опять нельзя не упомянуть телевизионную экранизацию: шестисерийный "Вулфхолл", снятый по первым двум книгам цикла, получил десятки наград и номинаций "Золотого глобуса", "Эмми", BAFTA и других престижных премий.

Жозе Сарамаго "Сліпота"

"Фоліо", 2020

[ + – ] Жозе Сарамаго - Сліпота

Кто: один из крупнейших прозаиков рубежа столетий, нобелевский лауреат 1998 года.

Что: самый известный из 16 романов писателя. Впервые вышел на украинском языке в 2013-м, теперь переиздан.

О чем: как и многие другие романы Сарамаго, "Слепота" представляет собой реалистический текст на основе фантастического допущения. В некоем городе развивается эпидемия загадочной болезни, приводящей к внезапной потере зрения. Вскоре она приобретает характер катастрофы — как из-за жестоких, но бестолковых действий властей, так и вследствие того, что в экстремальных условиях люди склонны проявлять свои худшие качества. Главная героиня романа — безымянная "жена врача", единственная личность в городе, не утратившая зрения, но скрывающая это, чтобы спасти мужа.

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Как: Сарамаго писал длинными витиеватыми предложениями, разгонял абзацы на несколько страниц, давал прямую речь без кавычек. Его специфический стиль непрост для рядового читателя, но упоителен для книгочея-гурмана.

Элизабет Страут "Оливия Киттеридж"

"Фантом пресс", 2020

[ + – ] Элизабет Страут - "Оливия Киттеридж"

Кто: известная американская писательница, уроженка штата Мэн. Там же происходит действие большинства ее книг.

Что: вышедший в 2009-м роман в рассказах "Оливия Киттеридж" — вершина творчества Страут. Отмечен Пулитцеровской премией, экранизирован в 2014 году телекомпанией HBO. Мини-сериал с Фрэнсис Макдорманд в заглавной роли, вышедший на русском языке под названием "Что знает Оливия", собрал еще больше наград, чем "Вулфхолл". Первую книгу о миссис Киттеридж переиздали не просто так, а после выхода сиквела, сборника "И снова Оливия" (2019).

О чем: героиня 13 новелл книги — бывшая школьная учительница. Женщина умная и резкая, проницательная и язвительная, умеющая проявить силу и не лишенная обычных человеческих слабостей, Оливия вызывает у окружающих широкую гамму чувств — от неприязни до обожания.

Как: Страут — непревзойденный мастер психологической прозы. Мало кто из современников может сравниться с ней в точности изображения сложных душевных переживаний.

Микаель Ниеми "Популярная музыка из Виттулы"

"Фантом пресс", 2020

[ + – ] Микаэль Ниеми - Популярная музыка из Виттулы

Кто: шведский писатель с финскими корнями, ­автор 14 книг.

Что: самый известный роман Ниеми. Конечно же, экранизирован, как и все прочие произведения мартовской подборки.

О чем: частично автобиографическая книга о детстве и отрочестве Микки, пацана из заполярной глуши. В 1960-е район Виттулаянка, он же Сучье Болото, осветили лучи цивилизации, там наконец-то появились асфальт, эротические журналы и проигрыватели. Микки слушает битловскую Rock And Roll Music, и невообразимый восторг от этой песни навсегда меняет его жизнь.

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Как: романов о детстве и отрочестве тысячи, но этот все же особый. Во-первых, Ниеми мастерски сочетает сермяжный реализм с забористым гротеском, многие эпизоды его книги больше похожи на волшебную сказку, чем на воспоминания о детстве. Во-вторых, важную роль играет местный колорит: повадки у северян звериные, набожность истовая, пьянство безудержное. В-третьих, это остроумная и жизнеутверждающая книга — от нее не только смешно, но и светло на душе.