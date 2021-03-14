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Друга хвиля. П'ять найрезонансніших книг березня в огляді Юрія Володарського

Юрій Володарський
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книги, книжковий огляд, перевидання, книжкова класика
Фото: pexels.com

У березневому книжковому огляді Фокуса — перевидання резонансних творів, тих, які виходили раніше в інших перекладах і під іншими назвами, або ж тих, що десятиліттями не втрачають своєї значущості та актуальності.

Лесбійсько-спіритичний роман Сари Уотерс може служити зразком того, як будувати сюжет, тримати інтригу і приголомшувати читача несподіваним фіналом. Поки перекладачі працюють над третьою книгою циклу Хіларі Мантел про Томаса Кромвеля, можна перечитати чудову другу. Від британських історичних романів перейдемо до американських камерних розповідей: збірник Елізабет Страут присвячений нашій сучасниці — сварливій тітці з крутою вдачею, але трепетною душею. Також в огляді представлена шведська глибинка, про неї розповідає чарівний роман Мікаеля Ніємі. Вінчає пʼятірку українська версія "Сліпоти" португальця Жозе Сарамаго, безумовної класики кінця ХХ століття.

Сара Уотерс "Близькість"

"Иностранка", 2020

книги, книжковий огляд, перевидання, книжкова класика, Сара Уотерс, близькість
Сара Уотерс — Близькість

Хто: британська письменниця родом з Уельсу. Авторка шести романів, кожен з яких зачіпає тему жіночих одностатевих стосунків. Лауреат і шорт-лістер кількох провідних літературних премій.

Що: роман 1999 року, раніше виходив російською мовою як "Нитка, зіткана з темряви" (2009), тепер виданий у новому перекладі під назвою, що відповідає оригінальній (Affinity).

Про що: «Близькість», як і більшість романів Уотерс, присвячена таємним проявам сексуальності в манірну вікторіанську епоху. Дія відбувається в 1872-1875 роках у Лондоні. Розповідь поперемінно ведуть дві героїні: увʼязнена у Міллбанкській вʼязниці, дівчина з низів Селіна Доус, раніше відома як медіум, і міс Маргарет Праєр, яка виконує в тюрмі благодійну роль добровільної відвідувачки. Маргарет захоплена лагідної красою Селіни і обурена жорстокістю міллбанкських порядків. Коли виявляється, що Селіна вміє читати думки і творити маленькі чудеса, симпатія Маргарет переростає у всепоглинаюче безрозсудне почуття.

Готуючи нинішній огляд, Юрій Володарський навмисно включив до збірки перевидань п'ять абсолютно різних за жанром книг: спіритичний детектив, історичний байопік, психологічну прозу, іронічний роман дорослішання і драму з елементами притчі

Як: протягом чотирьохсот сторінок "Близькість" здається апологією спіритизму, маніфестом фемінізму та гімном лесбійського кохання. Насправді це роман з секретом, підступом, з дещо більш хитромудрим і досить сумним змістом. Характерно, що перший російський переклад вийшов наступного року після телевізійної екранізації книги (2008). Добротну картину Тіма Файвела краще дивитися не саму по собі, а як ілюстрацію до роману. Особливо цікаво, як фігури умовчання з тексту Уотерс переведені на мову кіно. Щоб глядач не здогадався завчасно, одного з персонажів йому показують тільки здалеку, зі спини або без обличчя.

Хіларі Мантель "Введіть обвинувачених"

"Иностранка", 2020

книги, книжковий огляд, перевидання, книжкова класика, огляд Юрія Володарського
Хіларі Мантель — Введіть обвинувачених

Хто: обидві Букерівські премії Мантел принесли романи про епоху Генріха VIII. Другу, як раз за "Введіть обвинувачених", вона отримала у 2012-му.

Що: перше російське видання називалося "Внесіть тіла" (2014 року). Це дослівний переклад вихідного Bring Up the Bodies, але нинішня назва точніше відповідає змісту фрази.

Про що: це друга книга циклу, присвяченого Томасу Кромвелю, англійському державному діячеві середини XVI століття, який пережив запаморочливий зліт, але не пережив стрімкого падіння. Дія роману включає події 1535-1536 років, періоду найвищого могутності Кромвеля, коли колишній простолюдин став другою людиною в королівстві.

Як: кращої історичної прози, ніж трилогія Мантел, у XXI столітті ще не було. Тут знову можна не згадати телевізійну екранізацію: шестисерійний "Вулфхол", знятий за першими двома книгами циклу, отримав десятки нагород і номінацій "Золотого глобуса", "Еммі", BAFTA та інших престижних премій.

Жозе Сарамаго "Сліпота"

"Фоліо", 2020

книги, книжковий огляд, перевидання, книжкова класика, огляд Юрія Володарського, Жозе Сарамаго
Жозе Сарамаго — Сліпота

Хто: один з найбільших прозаїків кордону століть, нобелівський лауреат 1998 року.

Що: найвідоміший з 16 романів письменника. Вперше вийшов українською мовою у 2013-му, тепер перевиданий.

Про що: як і багато інших романи Сарамаго, "Сліпота" представляє собою реалістичний текст на основі фантастичного допущення. В якомусь місті розвивається епідемія загадкової хвороби, яка призводить до раптової втрати зору. Незабаром вона набуває характеру катастрофи — як через жорстокі, але безглузді дії влади, так і внаслідок того, що в екстремальних умовах люди схильні проявляти свої гірші якості. Головна героїня роману — безіменна "дружина лікаря", єдина особистість в місті, яка не втратила зору, але приховує це, щоб врятувати чоловіка.

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Як: Сарамаго писав довгими витіюватими реченнями, розганяв абзаци на кілька сторінок, давав пряму мову без лапок. Його специфічний стиль непростий для пересічного читача, але чарівний для книжника-гурмана.

Елізабет Страут "Олівія Кіттерідж"

"Фантом прес", 2020

книги, книжковий огляд, перевидання, книжкова класика, огляд Юрія Володарського, Олівія Кіттерідж, Елізабет Страут
Елізабет Страут — "Олівія Кіттерідж"

Хто: відома американська письменниця, уродженка штату Мен. Там же відбувається дія більшості її книг.

Що: роман в оповіданнях "Олівія Кіттерідж", що вийшов у 2009-му — вершина творчості Страут. Відзначений Пулітцерівської премією, екранізований у 2014 році телекомпанією HBO. Міні-серіал з Френсіс Макдорманд у головній ролі, що вийшов російською мовою під назвою "Що знає Олівія", зібрав ще більше нагород, ніж "Вулфхол". Першу книгу про місіс Кіттерідж перевидали не просто так, а після виходу сиквелу, збірки "І знову Олівія" (2019).

Про що: героїня 13 новел книги — колишня шкільна вчителька. Жінка розумна і різка, прониклива та уїдлива, вміє проявити силу і не позбавлена звичайних людських слабкостей, Олівія викликає в оточення широку гаму почуттів — від неприязні до обожнювання.

Як: Страут — неперевершений майстер психологічної прози. Мало хто із сучасників може зрівнятися з нею в точності зображення складних душевних переживань.

Мікаель Ніємі "Популярна музика з Віттули"

"Фантом прес", 2020

книги, книжковий огляд, перевидання, книжкова класика, огляд Юрія Володарського, Мікаель Ніємі, Популярна музика з Віттули
Мікаель Ніємі — Популярна музика з Віттули

Хто: шведський письменник з фінським корінням, автор 14 книг.

Що: найвідоміший роман Ніємі. Звичайно ж, екранізований, як і всі інші твори березневої добірки.

Про що: частково автобіографічна книга про дитинство та юність Міккі, пацана із заполярної глушини. У 1960-і район Віттулаянка, він же Суче Болото, висвітлили промені цивілізації, там нарешті зʼявилися асфальт, еротичні журнали і програвачі. Міккі слухає бітловську Rock And Roll Music, і неймовірний захват від цієї пісні назавжди змінює його життя.

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Як: романів про дитинство та юність тисячі, але цей все ж особливий. По-перше, Ніємі майстерно поєднує бідняцький реалізм з міцний гротеском, багато епізодів його книги більше схожі на чарівну казку, ніж на спогади про дитинство. По-друге, важливу роль відіграє місцевий колорит: звички у сіверян звірині, побожність ревна, пияцтво нестримне. По-третє, це дотепна і життєстверджувальна книга — від неї не тільки смішно, але і світло на душі.