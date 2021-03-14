Друга хвиля. П'ять найрезонансніших книг березня в огляді Юрія Володарського

У березневому книжковому огляді Фокуса — перевидання резонансних творів, тих, які виходили раніше в інших перекладах і під іншими назвами, або ж тих, що десятиліттями не втрачають своєї значущості та актуальності.

Лесбійсько-спіритичний роман Сари Уотерс може служити зразком того, як будувати сюжет, тримати інтригу і приголомшувати читача несподіваним фіналом. Поки перекладачі працюють над третьою книгою циклу Хіларі Мантел про Томаса Кромвеля, можна перечитати чудову другу. Від британських історичних романів перейдемо до американських камерних розповідей: збірник Елізабет Страут присвячений нашій сучасниці — сварливій тітці з крутою вдачею, але трепетною душею. Також в огляді представлена шведська глибинка, про неї розповідає чарівний роман Мікаеля Ніємі. Вінчає пʼятірку українська версія "Сліпоти" португальця Жозе Сарамаго, безумовної класики кінця ХХ століття.

Сара Уотерс "Близькість"

"Иностранка", 2020

[ + – ] Сара Уотерс — Близькість

Хто: британська письменниця родом з Уельсу. Авторка шести романів, кожен з яких зачіпає тему жіночих одностатевих стосунків. Лауреат і шорт-лістер кількох провідних літературних премій.

Що: роман 1999 року, раніше виходив російською мовою як "Нитка, зіткана з темряви" (2009), тепер виданий у новому перекладі під назвою, що відповідає оригінальній (Affinity).

Про що: «Близькість», як і більшість романів Уотерс, присвячена таємним проявам сексуальності в манірну вікторіанську епоху. Дія відбувається в 1872-1875 роках у Лондоні. Розповідь поперемінно ведуть дві героїні: увʼязнена у Міллбанкській вʼязниці, дівчина з низів Селіна Доус, раніше відома як медіум, і міс Маргарет Праєр, яка виконує в тюрмі благодійну роль добровільної відвідувачки. Маргарет захоплена лагідної красою Селіни і обурена жорстокістю міллбанкських порядків. Коли виявляється, що Селіна вміє читати думки і творити маленькі чудеса, симпатія Маргарет переростає у всепоглинаюче безрозсудне почуття.

Готуючи нинішній огляд, Юрій Володарський навмисно включив до збірки перевидань п'ять абсолютно різних за жанром книг: спіритичний детектив, історичний байопік, психологічну прозу, іронічний роман дорослішання і драму з елементами притчі

Як: протягом чотирьохсот сторінок "Близькість" здається апологією спіритизму, маніфестом фемінізму та гімном лесбійського кохання. Насправді це роман з секретом, підступом, з дещо більш хитромудрим і досить сумним змістом. Характерно, що перший російський переклад вийшов наступного року після телевізійної екранізації книги (2008). Добротну картину Тіма Файвела краще дивитися не саму по собі, а як ілюстрацію до роману. Особливо цікаво, як фігури умовчання з тексту Уотерс переведені на мову кіно. Щоб глядач не здогадався завчасно, одного з персонажів йому показують тільки здалеку, зі спини або без обличчя.

Хіларі Мантель "Введіть обвинувачених"

"Иностранка", 2020

[ + – ] Хіларі Мантель — Введіть обвинувачених

Хто: обидві Букерівські премії Мантел принесли романи про епоху Генріха VIII. Другу, як раз за "Введіть обвинувачених", вона отримала у 2012-му.

Що: перше російське видання називалося "Внесіть тіла" (2014 року). Це дослівний переклад вихідного Bring Up the Bodies, але нинішня назва точніше відповідає змісту фрази.

Про що: це друга книга циклу, присвяченого Томасу Кромвелю, англійському державному діячеві середини XVI століття, який пережив запаморочливий зліт, але не пережив стрімкого падіння. Дія роману включає події 1535-1536 років, періоду найвищого могутності Кромвеля, коли колишній простолюдин став другою людиною в королівстві.

Як: кращої історичної прози, ніж трилогія Мантел, у XXI столітті ще не було. Тут знову можна не згадати телевізійну екранізацію: шестисерійний "Вулфхол", знятий за першими двома книгами циклу, отримав десятки нагород і номінацій "Золотого глобуса", "Еммі", BAFTA та інших престижних премій.

Жозе Сарамаго "Сліпота"

"Фоліо", 2020

[ + – ] Жозе Сарамаго — Сліпота

Хто: один з найбільших прозаїків кордону століть, нобелівський лауреат 1998 року.

Що: найвідоміший з 16 романів письменника. Вперше вийшов українською мовою у 2013-му, тепер перевиданий.

Про що: як і багато інших романи Сарамаго, "Сліпота" представляє собою реалістичний текст на основі фантастичного допущення. В якомусь місті розвивається епідемія загадкової хвороби, яка призводить до раптової втрати зору. Незабаром вона набуває характеру катастрофи — як через жорстокі, але безглузді дії влади, так і внаслідок того, що в екстремальних умовах люди схильні проявляти свої гірші якості. Головна героїня роману — безіменна "дружина лікаря", єдина особистість в місті, яка не втратила зору, але приховує це, щоб врятувати чоловіка.

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Як: Сарамаго писав довгими витіюватими реченнями, розганяв абзаци на кілька сторінок, давав пряму мову без лапок. Його специфічний стиль непростий для пересічного читача, але чарівний для книжника-гурмана.

Елізабет Страут "Олівія Кіттерідж"

"Фантом прес", 2020

[ + – ] Елізабет Страут — "Олівія Кіттерідж"

Хто: відома американська письменниця, уродженка штату Мен. Там же відбувається дія більшості її книг.

Що: роман в оповіданнях "Олівія Кіттерідж", що вийшов у 2009-му — вершина творчості Страут. Відзначений Пулітцерівської премією, екранізований у 2014 році телекомпанією HBO. Міні-серіал з Френсіс Макдорманд у головній ролі, що вийшов російською мовою під назвою "Що знає Олівія", зібрав ще більше нагород, ніж "Вулфхол". Першу книгу про місіс Кіттерідж перевидали не просто так, а після виходу сиквелу, збірки "І знову Олівія" (2019).

Про що: героїня 13 новел книги — колишня шкільна вчителька. Жінка розумна і різка, прониклива та уїдлива, вміє проявити силу і не позбавлена звичайних людських слабкостей, Олівія викликає в оточення широку гаму почуттів — від неприязні до обожнювання.

Як: Страут — неперевершений майстер психологічної прози. Мало хто із сучасників може зрівнятися з нею в точності зображення складних душевних переживань.

Мікаель Ніємі "Популярна музика з Віттули"

"Фантом прес", 2020

[ + – ] Мікаель Ніємі — Популярна музика з Віттули

Хто: шведський письменник з фінським корінням, автор 14 книг.

Що: найвідоміший роман Ніємі. Звичайно ж, екранізований, як і всі інші твори березневої добірки.

Про що: частково автобіографічна книга про дитинство та юність Міккі, пацана із заполярної глушини. У 1960-і район Віттулаянка, він же Суче Болото, висвітлили промені цивілізації, там нарешті зʼявилися асфальт, еротичні журнали і програвачі. Міккі слухає бітловську Rock And Roll Music, і неймовірний захват від цієї пісні назавжди змінює його життя.

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Як: романів про дитинство та юність тисячі, але цей все ж особливий. По-перше, Ніємі майстерно поєднує бідняцький реалізм з міцний гротеском, багато епізодів його книги більше схожі на чарівну казку, ніж на спогади про дитинство. По-друге, важливу роль відіграє місцевий колорит: звички у сіверян звірині, побожність ревна, пияцтво нестримне. По-третє, це дотепна і життєстверджувальна книга — від неї не тільки смішно, але і світло на душі.