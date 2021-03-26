Неизвестную публике картину Ван Гога продали на аукционе за 13 млн евро

Картина была написана в 1887 году и находилась во владении французской семьи, которая никогда ее не выставляла.

Во Франции ранее неизвестную картину Ван Гога с изображением парижской улицы "Уличная сцена на Монмартре" продали на аукционе за 13,09 млн евро. Об этом сообщает ВВС.

Аукцион Sothebyʼs заявил, что это была самая дорогая картина художника, когда либо проданная во Франции.

Картина была написана в 1887 году и находилась во владении французской семьи, которая никогда ее не выставляла. Специалисты знали о работе, она была занесена в каталоги, но только в виде черно-белой фотографии.

"Уличная сцена на Монмартре" — одна из серии работ, созданных Ван Гогом, когда он жил в Париже со своим братом Тео в 1886 и 1887 годах.

На картине изображена одна из ветряных мельниц, которые были на Монмартре в то время, когда он был деревней на северной окраине Парижа. Собор Сакре-Кер на Монмартре тогда только строился.

[ + – ] "Уличная сцена на Монмартре" Ван Гога

Эксперт по Ван Гогу Мартин Бейли рассказал изданию, что картина была "переходной работой между голландскими годами Ван Гога, когда он писал темные, землистые цвета, и яркими работами, которые он делал в Провансе".

"Эта картина всегда была в частных коллекциях, поэтому о нем знали только владельцы и их друзья", — сказал Бейли.

По словам эксперта, место, которое перенес на мольберт Ван Гог, находилось неподалеку от квартиры, в которой он жил со своим братом.

Отметим, ранее голливудская актриса Анджелина Джоли продала с аукциона работу бывшего премьер-министр Великобритании Уинстона Черчилля за рекордные $11,5 млн.

А художник Бэнкси продал картину на аукционе за рекордные 14,4 млн фунтов. Деньги будут пожертвованы для благотворительных организаций, связанных с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).