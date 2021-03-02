Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,5 млн

На данный момент это самая дорогая картина бывшего премьер-министра, которую продавали на аукционе.

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала с аукционна работу бывшему премьер-министр Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает CNN.

Работа "Башня мечети Кутубия" была написана Черчиллем во время Второй мировой войны. На ней изображены теплые тона заката в Марракеше (Марокко). Черчилль написал мечеть XII века на фоне Атласских гор при закате солнца. Первоначально ее премьер-министр подарил президенту США Франклину Рузвельту. Позднее она попала в семейную коллекцию Джоли. По данным CNN, Брэд Питт купил картину в подарок для Джоли у одного коллекционера.

Известно, что пейзаж Черчилль написал в январе 1943 года. Тогда в Марокко проходила конференция, на которой вырабатывали стратегию противостояния оккупации нацистов. После ее завершения, Черчилль убедил Рузвельта присоединиться к нему и понаблюдать, как солнце садится за горизонт. Именно этот пейзаж и перенес на картину экс-премьер-министр. После ее написания, он и подарил ее Рузвельту.

Сообщается, что Черчилль начал рисовать в возрасте 40 лет и за все время написал около 500 картин.

Напомним, 1 февраля Анджелина Джоли выставила картину на аукцион. Ранее в 2020 году на аукционе продали картину Уинстона Черчилля "Кувшин с бутылкой", изображающую его любимый виски Johnny Walker. В своей книге "Живопись как Времяпровождение" сэр Уинстон Черчилль писал, что живопись была его спасением в самое тяжелое время.