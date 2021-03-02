Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордні $ 11,5 млн

Наразі це найдорожча картина колишнього прем'єр-міністра, яку продавали на аукціоні.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі продала з аукціону роботу колишнього прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля. Про це повідомляє CNN.

Робота "Вежа мечеті Кутубія" була написана Черчиллем під час Другої світової війни. На ній зображені теплі тони заходу в Марракеші (Марокко). Черчилль намалював мечеть XII століття на тлі Атлаських гір при заході сонця. Спочатку її прем'єр-міністр подарував президенту США Франкліну Рузвельту. Пізніше вона потрапила в сімейну колекцію Джолі. За даними CNN, Бред Пітт купив картину в подарунок для Джолі в одного колекціонера.

Відомо, що пейзаж Черчилль написав у січні 1943 року. Тоді в Марокко проходила конференція, на якій виробляли стратегію протистояння окупації нацистів. Після її завершення Черчилль переконав Рузвельта приєднатися до нього і поспостерігати, як сонце сідає за горизонт. Саме цей пейзаж і переніс на картину екс-прем'єр-міністр. Після її написання він і подарував її Рузвельту.

Повідомляється, що Черчилль почав малювати у віці 40 років і за весь час написав близько 500 картин.

Нагадаємо, що 1 лютого Анджеліна Джолі виставила картину на аукціон. Раніше у 2020 році на аукціоні продали картину Вінстона Черчилля "Глечик з пляшкою", яка зображує його улюблений віскі Johnny Walker. У своїй книзі "Живопис як вільний" сер Вінстон Черчилль писав, що живопис був його порятунком у найважчий час.