Невідому публіці картину Ван Гога продали на аукціоні за 13 млн євро

Картина була написана у 1887 році і знаходилася у володінні французької сім'ї, яка ніколи її не виставляла.

У Франції раніше невідому картину Ван Гога із зображенням паризької вулиці "Вулична сцена на Монмартрі" продали на аукціоні за 13,09 млн євро. Про це повідомляє ВВС.

Аукціон Sotheby's заявив, що це була найдорожча картина художника, коли-небудь продана у Франції.

Картина була написана у 1887 році і знаходилася у володінні французької сім'ї, яка ніколи її не виставляла. Фахівці знали про роботу, вона була занесена в каталоги, але тільки у вигляді чорно-білої фотографії.

"Вулична сцена на Монмартрі" — одна із серії робіт, створених Ван Гогом, коли він жив у Парижі зі своїм братом Тео у 1886 і 1887 роках.

На картині зображений одна з вітряних млинів, які були на Монмартрі у той час, коли він був селом на північній околиці Парижа. Собор Сакре-Кер на Монмартрі тоді тільки будувався.

[ + – ] "Вулична сцена на Монмартрі" Ван Гога

Експерт з Ван Гогу Мартін Бейлі розповів виданню, що картина була "перехідною роботою між голландськими роками Ван Гога, коли він писав темні, землисті кольори, і яскравими роботами, які він робив у Провансі".

"Ця картина завжди була у приватних колекціях, тому про неї знали лише власники та їхні друзі", — сказав Бейлі.

За словами експерта, місце, яке переніс на мольберт Ван Гог, знаходилося неподалік від квартири, в якій він жив зі своїм братом.

Зазначимо, раніше голлівудська актриса Анджеліна Джолі продала з аукціону роботу колишнього прем'єр-міністр Великобританії Вінстона Черчилля за рекордні $11,5 млн.

А художник Бенксі продав картину на аукціоні за рекордні 14,4 млн фунтів. Гроші пожертвують для благодійних організацій, пов'язаних з Національною службою охорони здоров'я Великобританії (NHS).