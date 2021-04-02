Трейлер "Мої думки тихі-2": явление свекрови-зверя в исполнении Ирмы Витовской

Судя по ролику, новая комедия будет и эксцентричной, и романтичной: главный герой нашел свою любовь… Жаль только мама невестку невзлюбила.

Напомню, "Мої думки тихі" вышли в прокат 16 января 2020, за два месяца перед первым локдауном, успели собрать кое-какую кассу и вызвать хайп в Сети. Хотя кассовые сборы едва перекрыли бюджет (смета 9,2 млн грн, сборы 10 млн.грн), трагикомедия стала явлением в украинском кинематографе – на нее пролился золотой дождь наград.

Лента получила Специальный приз жюри в Карловых Варах (Чехия), на кинофестивале в Одессе была удостоена приза ФИПРЕССИ, премии за лучшую женскую роль (Ирма Витовская), приза зрительских симпатий и специального упоминания жюри (Андрей Лидаговский). А национальная киноакадемия "Золота Дзиґа" назвала "Думки" "Открытием 2020 года".

Критика увидела и услышала в работе 28-летнего режиссера Антонио Лукича "гоголевский смех", а осенью украинский фильм был впервые куплен стриминговой платформой HBO Europe.

По разным опросам (в том числе на сайте Госкино) "Мої думки тихі" претендуют на то, что стать лучшим фильмом за последние 30 лет – период Независимой Украины.

Поэтому понятно насколько были ожидаемы "Мої думки тихі-2".

[ + – ] Мої думки тихі-2 - официальный трейлер

"Мої думки тихі-2": хорошее украинское кино

Сюжетная канва первой ленты вращалась вокруг отношений матери и сына. Персонаж актрисы Ирмы Витовской – Галина Ротт – опекала двадцатипятилетнего "дитятю" Вадика — звукорежиссера по профессии.

В продолжении сынок перестал быть настолько инфантильным, он связал свою жизнь с кино, заполучил невесту Аню (актриса Ксения Мишина) и стал строить квартиру. Казалось бы – жить и радоваться! Но его маман, приехавшая из Бельгии в Киев чинить зубы, объявила войну невестке.

В картине добавилось комедийного треша (неспроста за кадром и звучит треш-металл). Часть комментаторов уже пеняет на это режиссеру Антонио Лукичу – мол, а где же тонкость, присущая дебютной картине?

Однако сложно пока об этом судить по трехминутному видео, хотя здесь звучат крепкие выражения ("Идите в ср…ку!") и даже мат. Из женских уст, конечно: двухметровый Вадик мухи не обидит.

В целом насыщенность событиями в трейлере – отличная. Авторы даже обещают символизм. Поживем – увидим.

[ + – ] "Мої думки тихі-2" - постер нового фильма

Когда фильм "Мої думки тихі-2" выйдет на экраны?

В финале говорится, что картина выйдет в прокат "скоро, насколько это возможно", учитывая карантин.

"Первая часть провоцировала нас на продолжение этой истории. Мы сознательно не делали клиффхэнгер (сюжетный ход, предполагающий продолжение фильма. – Ред.), но понимали, что история может получить естественное продолжение", — рассказывает режиссер Антонио Лукич.

Он выступил сценаристом и постановщиком нового проекта. Помимо продюсирования комедии украинской компанией Toy Pictures, сопродюсерами ленты выступили и бельгийцы.