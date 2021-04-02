Трейлер "Мої думки Тихі-2": явлення свекрухи-звіра у виконанні Ірми Вітовської

Судячи з ролику, нова комедія буде і ексцентричною, і романтичною: головний герой знайшов свою любов... Шкода тільки мама невістку не злюбила.

Нагадаю, "Мої думки Тихі" вийшли в прокат 16 січня 2020, за два місяці перед першим локдауном, встигли зібрати певну касу і викликати хайп у Мережі. Хоча касові збори ледь перекрили бюджет (кошторис 9,2 млн грн, збори 10 млн.грн), трагікомедія стала явищем в українському кінематографі — на неї пролився золотий дощ нагород.

Стрічка отримала Спеціальний приз журі в Карлових Варах (Чехія), на кінофестивалі в Одесі була удостоєна призу ФІПРЕССІ, премії за кращу жіночу роль (Ірма Вітовська), призу глядацьких симпатій та спеціальної згадки журі (Андрій Лідаговський). А національна кіноакадемія "Золота Дзиґа" назвала "Думки" "Відкриттям 2020 року".

Критика побачила і почула в роботі 28-річного режисера Антоніо Лукіча "гоголівський сміх", а восени український фільм був вперше куплений стрімінговою платформою HBO Europe.

За різними опитуваннями (зокрема на сайті Держкіно) "Мої думки Тихі" претендують на те, що стати кращим фільмом за останні 30 років — період Незалежної України.

Тому зрозуміло наскільки були очікувані "Мої думки Тихі-2".

[ + – ] Мої думки Тихі-2 — офіційний трейлер

"Мої думки Тихі-2": гарне українське кіно

Сюжетна канва першої стрічки оберталася навколо стосунків матері і сина. Персонаж актриси Ірми Вітовської — Галина Ротт — опікала двадцятип'ятирічне "дитятко" Вадика — звукорежисера за професією.

У продовженні синок перестав бути настільки інфантильним, він пов'язав своє життя з кіно, знайшов наречену Аню (актриса Ксенія Мішина) і став будувати квартиру. Здавалося б — жити і радіти! Але його маман, яка приїхала з Бельгії до Києва лагодити зуби, оголосила війну невістці.

У картині додалося комедійного трешу (неспроста за кадром і звучить треш-метал). Частина коментаторів вже нарікає на це режисерові Антоніо Лукічу — мовляв, а де ж тонкість, притаманна дебютній картині?

Однак складно поки про це судити з трихвилинного відео, хоча тут звучать прокльони ("Ідіть в ср...ку!") І навіть мат. З жіночих вуст, звичайно: двометровий Вадик мухи не скривдить.

Загалом насиченість подіями у трейлері — відмінна. Автори навіть обіцяють символізм. Поживемо побачимо.

[ + – ] "Мої думки Тихі-2" — постер нового фільму

Коли фільм "Мої думки Тихі-2" вийде на екрани?

У фіналі йдеться, що картина вийде в прокат "скоро, наскільки це можливо", з огляду на карантин.

"Перша частина провокувала нас на продовження цієї історії. Ми свідомо не робили кліфгенгер (сюжетний хід, який передбачає продовження фільму. — Ред.), Але розуміли, що історія може отримати природне продовження", — розповідає режисер Антоніо Лукіч.

Він виступив сценаристом і постановником нового проекту. Крім продюсування комедії українською компанією Toy Pictures, співпродюсерами стрічки виступили і бельгійці.